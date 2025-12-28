경남 10월 출생아수 증가율 ‘전국 1위’… 인구 9월부터 증가세 전환
출생아 1235명 3년 연속 최고치
주요 경제지표 개선… 정착 확대
경남도는 올해 10월 기준 출생아 수 증가율 전국 1위를 기록하고, 인구 순유입도 2개월 연속 이어지는 등 인구 관련 주요 지표가 긍정적인 흐름을 이어가고 있다고 28일 밝혔다.
국가데이터처 ‘2025년 10월 인구동향’에 따르면 올해 10월 경남 출생아수는 1235명으로 지난해 같은 기간 1109명 대비 11.4% 증가해 전국 평균 증가율인 2.5%를 크게 웃돌았다. 전국 17개 시·도 중 가장 높은 증가율이다.
출산 지표 회복 흐름도 확인됐다. 같은 달 누적 출생아 수는 1만1568명으로 지난해 같은 기간 1만986명 대비 5.3% 증가해 2022년 이후 3년 동안 최고치를 유지하고 있다.
인구 순유입도 2개월 이어지고 있다. 국가데이터처의 같은 통계에 따르면 경남은 올해 11월 기준 421명이 순유입된 것으로 나타났다. 2018년 1월 3명 순유출 이후 가장 큰 규모다. 2018년 5월 이후 순유출이 지속돼 왔으나 올해 8월부터 순유출 규모가 점차 줄어들면서 10월 408명, 11월 421명 2개월 연속 순유입이 이어지고 있다.
올해 11월 누적 기준 순유출 규모 또한 7441명으로, 순유출 규모가 가장 컸던 2022년 1만7502명과 비교하면 57.5%가 감소했다.
출생아 수 증가와 순유출 규모 감소, 등록외국인 수 증가에 따라 경남 총인구도 올해 9월부터 증가세로 전환했다. 올해 경남 총인구는 9월 331만9377명, 10월 332만292명, 11월은 332만555명이다.
이런 흐름은 최근 경남 지역내총생산(GRDP) 규모 전국 3위, 고용률 64.8%%(4개월 연속 최고치), 무역수지 38개월 연속 흑자 등 주요 경제지표 개선과 맞물려 경남으로의 인구 유입과 정착 가능성이 확대된 요인으로 보인다.
경남도는 긍정적인 인구 지표 개선 흐름이 지속되도록 정책 환류체계를 강화해 성과 중심으로 사업을 재편·관리하고, 민간 참여도 확대해 도민이 체감할 수 있는 인구정책을 펼칠 계획이다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
