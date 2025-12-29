신임 NASA 국장 “트럼프 임기 내 다시 달 착륙할 것”
재러드 아이작먼(사진) 신임 미국 항공우주국(NASA) 국장이 도널드 트럼프 대통령 임기 내에 우주비행사를 달에 다시 착륙시키겠다고 밝혔다.
아이작먼 국장은 27일(현지시간) CNBC방송 인터뷰에서 트럼프 행정부의 달 귀환 계획이 이른바 ‘(우주)궤도 경제’를 실현하는 데 핵심적인 역할을 할 것이라며 이 같이 말했다. 아이작먼 국장 취임 전 NASA는 우주비행사의 달 궤도 비행 계획인 ‘아르테미스 2단계’ 발사 시점을 내년 2월 이후로 예고했다.
트럼프 2기 행정부의 우주 정책은 초기에는 우주 기업 스페이스X를 운영하는 일론 머스크의 영향으로 화성 탐사에 우선순위를 두는 듯했으나 최근 중국이 달 탐사 프로젝트에 박차를 가하면서 다시 ‘달 선점’에 무게중심이 쏠리고 있다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사