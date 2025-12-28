中 방문하고 지방 곳곳 순회 점검… 김정은, 공개활동 9년 만에 ‘최다’
통화 포함 정상회담 일정 5건
외교 사절 등도 10차례 접견
올해 김정은 북한 국무위원장이 약 130회에 이르는 공개 활동에 나서면서 9년 만에 가장 많은 공개 일정을 소화한 것으로 나타났다. 정상 간 대화도 전화 통화를 포함해 5회로 집계됐다.
통일연구원은 28일 ‘김정은 공개 활동 보도분석 DB’를 통해 지난달 말 기준 관영 매체에 공개된 김 위원장 활동이 118회로 집계됐다고 밝혔다. 연구원이 아직 집계하지 않은 이달 27일까지 관영 매체에 보도된 일정까지 더하면 총 131회에 달한다. 이는 작년(127회)보다 다소 늘어난 수치이며 2016년(131회) 이후 9년 만에 가장 많다.
김 위원장은 올해 통화를 포함한 정상회담 일정을 5건이나 소화했다. 북·중 관계 정상화를 위해 중국 전승절 80주년 기념 열병식을 계기로 다자외교 무대에 처음 모습을 드러낸 김 위원장은 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 했다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과는 전화 통화 1차례를 포함해 총 2차례 정상 간 대화가 열렸다. 통룬 시술릿 라오스 국가주석, 또럼 베트남 공산당 서기장과도 회담했다. 리창 중국 국무원 총리, 세르게이 쇼이구 러시아 국가안보회의 서기 등 외국 고위 인사나 외교 사절 등도 10차례 접견했다.
안으로는 정치·군사·민생 분야의 5개년 계획 목표 달성을 위해 광폭 행보를 이어왔다. 지역 간 격차 해소를 위한 국가 사업인 ‘지방발전 20×10 정책’에 따라 지방 순회 점검에 나섰고 군 부대 시찰, 신의주온실종합농장건설사업 현지 지도, 핵 관련 분야의 과학자·기술자 중요협의회, 원산갈마해안관광지구 준공식 등 다양한 성격의 행사에 모습을 드러냈다. 행사 참석이 30회로 가장 많았고 이어 현지지도(23회), 군사부문(21회) 등 순이었다. 특히 미사일 발사훈련 같은 군사부문의 경우 지난해(31회)와 비교하면 32% 감소했다.
지난달 말 기준 김 위원장의 공개 일정에 가장 많이 동행한 인물은 조용원 당 조직비서(22회)였다. 이어 군 서열 1위인 박정천 당 중앙군사위원회 부위원장(19회), 노광철 국방상·김재룡 당 규율조사부장(각 11회), 박태성 내각총리(10회) 등이 뒤를 이었다.
이날 조선중앙통신은 김 위원장이 한국의 제헌절에 해당하는 헌법절(12월 27일) 기념 행사와 신년 경축 행사에 참석했다고 보도했다. 그는 “유명무명의 애국자들에 의해 나라가 부강해지고 우리 위업이 순간의 정체도 없이 줄기차게 전진하는 것”이라며 주민들의 애국심을 고취했다.
