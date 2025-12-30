초음파로 알츠하이머 원인 물질 분쇄… 국내 연구진 길 열어
한림대동탄성심병원·KIST·연대
약물 안써… 파킨슨병 등 응용 기대
알츠하이머성 치매의 표준 치료는 약물 요법이다. 근래 알츠하이머병 초기나 전 단계(경도인지장애)에서 질병 진행을 효과적으로 늦춰주는 항체 신약이 보급됐으나 비싼 약값과 뇌부종·뇌출혈 등 부작용이 사용에 걸림돌이 되고 있다. 이런 상황에서 국내 연구진이 초음파로 알츠하이머 치매를 치료할 수 있는 길을 열었다.
한림대동탄성심병원 신경과 김재호 교수팀은 한국과학기술연구원(KIST) 바이오닉연구센터 김형민 박사, 연세대 약학과 김영수 교수팀과 함께 세포·동물실험을 통해 약물 투여 없이 초음파 에너지만을 이용해 알츠하이머병의 원인 물질인 ‘아밀로이드 플라크’를 효과적으로 분쇄·제거할 수 있다는 사실을 입증했다. 연구 결과는 국제 학술지(Theranostics) 최신호에 실렸다.
알츠하이머병은 ‘아밀로이드 베타(Aβ)’라는 단백질이 뇌에 과도하게 쌓여 발생한다. 이 단백질들이 서로 엉겨 붙어 ‘응집체’를 이루고 딱딱하게 굳어지면 신경세포의 신호전달을 막고 세포를 사멸시키는 아밀로이드 플라크가 된다. 특히 응집체 내부의 ‘섬유 구조’는 실타래가 꼬이듯 단단하게 얽힌 형태로 분해가 매우 어렵고 독성이 강하다.
연구팀은 ‘저강도 집속 초음파’ 치료 방식에 주목했다. 돋보기로 햇빛을 모으듯 초음파 에너지를 뇌의 특정 부위에 집중시켜, 그 진동 에너지로 뭉쳐진 단백질 결합을 물리적으로 깨뜨리는 원리다. 우선 시험관에서 응집시킨 아밀로이드 베타를 특수 배양 접시에 담고 초음파를 조사했다. 그 결과, 단단한 아밀로이드 섬유 구조가 최대 62% 감소했다. 또 신경 독성이 가장 강한 형태인 올리고머 역시 65%까지 줄어드는 걸 확인했다. 알츠하이머병에 걸린 쥐 실험에서도 뇌 속 아밀로이드 플라크의 수와 크기가 뚜렷하게 줄어드는 것을 확인했다. 특히 치료 후 혈중 아밀로이드 농도가 약 66% 증가했는데, 이는 뇌에서 분해된 아밀로이드가 혈류를 통해 배출됐을 가능성을 보여준다.
김재호 교수는 29일 “이번 연구를 통해 약물이나 수술 없이 초음파 에너지만으로 뇌 속 병리적 단백질을 제거할 수 있는 가능성을 입증했다”면서 “이 기술은 알츠하이머병뿐만 아니라 파킨슨병을 포함한 다양한 퇴행성 뇌질환 치료의 핵심 기술로 응용될 수 있을 것”이라고 전망했다. 연구팀은 향후 추가 연구를 통해 환자 맞춤형 초음파 치료 프로토콜을 개발해 알츠하이머병 치료의 새로운 길을 열겠다는 목표를 세웠다.
현재 국내외적으로 경증 알츠하이머 치매에 약물 투여를 보완·대체하는 치료법으로 초음파뿐 아니라 자기장, 미세 전류, 음향 진동, 저강도 방사선 등 뇌에 물리적 자극을 주는 방식이 활발히 연구되고 있다.
민태원 의학전문기자
