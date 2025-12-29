SKT, ‘매개변수 5000억개’ 초거대 AI 공개
30일 ‘국대AI’ 1차 발표회서 공개
한국어 학습설계… 국민맞춤형 적합
SK텔레콤이 파라미터(매개변수) 500B(5000억개) 규모의 초거대 AI 모델 ‘에이닷엑스 K1(A.X K1)’을 오는 30일 독자 AI 파운데이션 모델(국가대표 AI) 프로젝트 1차 발표회에서 공개한다고 28일 밝혔다. 오픈AI가 2022년 공개한 GPT-3(175B·1750억개)보다 약 3배 큰 모델이다.
A.X K1은 국내 최초의 초거대 모델로, 총 5190억개의 매개변수로 구성된다. 사용자 요청에 의해 추론 작업을 할 때는 약 330억개의 매개변수가 활성화된다. 초거대 규모로 학습하되, 필요한 경우에는 최대한 가벼운 사양으로 동작할 수 있도록 했다.
500B급 이상의 초거대 모델은 복잡한 수학적 추론과 다국어 이해 능력이 안정적이란 평가를 받는다. 이를 바탕으로 고난이도 코딩과 에이전트 작업 수행이 가능하다. 지시하지 않아도 AI가 알아서 이메일을 보내거나 문서를 만들고, 필요할 때는 사용자에게 추가 정보를 물어보면서 최적의 결과를 만들어낸다.
초거대 모델 단계부터는 70B급 이하 모델들에 지식을 공급하는 ‘교사(Teacher) 모델’로서 디지털 사회간접자본(SOC) 역할을 수행할 수 있다. 특히 A.X K1은 처음부터 한국어로 학습하도록 설계돼 국민 맞춤형 서비스를 만드는 데 적합하다고 SK텔레콤은 설명했다.
