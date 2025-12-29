‘희망의 집 고치기’ 등 소외계층 위한 나눔 지원
DL그룹
DL그룹이 각 계열사와 기관의 특성을 살린 다양한 사회공헌 활동으로 사각지대와 소외계층의 문제해결을 위해 노력하고 있다.
건설사인 DL이앤씨는 건설업 특성을 살려 소외계층을 위한 주거환경 개선에 앞장서고 있다. 2005년부터 한국해비타트 서울지회와 손잡고 서울·수도권 노후주택 밀집 지역과 복지단체 시설을 개선하는 ‘희망의 집 고치기’ 프로젝트를 진행 중이다. 단순한 도배·장판 교체뿐 아니라 탄소배출 감축, 에너지 절감에 도움이 되는 단열 작업과 LED 조명 교체도 진행했다.
석유화학기업인 DL케미칼은 본사와 사업장에서 환경정화 활동인 ‘에코 플로깅챌린지’를 실천하고 있다. 또 임직원들이 참여하는 ‘오늘도 걷기 챌린지’를 통해 사회공헌 재원도 마련한다. 임직원과 가족들이 설정된 걷기 목표치를 달성하면 회사가 기부금을 출연해 기부하는 식이다. 마련된 재원은 연탄 지원, 장애 아동에 대한 휠체어·보행 보조기구 후원 등에 사용한다.
그룹의 문화재단인 대림문화재단과의 협업을 통한 문화나눔 활동도 이어가고 있다. 대림문화재단은 서울 종로구 대림미술관, 성동구 디뮤지엄을 운영 중이다. DL그룹은 대림문화재단과 함께 문화적으로 소외된 청소년과 어린이들의 문화예술교육, 체험활동 등을 지원하고 있다. 이외에도 다양한 분야의 젊은 크리에이터들을 소개하는 공간인 ‘구슬모아당구장’을 후원하며 작가들의 독창적이고 실험적인 창작활동도 지원한다.
