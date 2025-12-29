몸에 좋은 제철 과일·채소로 쪽방촌 지원
하이트진로
하이트진로는 올해 ‘온기창고 비타민 프로젝트’를 통해 서울시 5대 쪽방촌에 제철 과일·채소 총 4750인분과 800만원 상당의 혹서기 대비 물품을 후원했다. 하이트진로는 2013년 서울시와 ‘주거취약계층 한파·폭염 대응 및 보호 활동’에 대한 공동협력 협약을 체결하고 쪽방촌 거주민들을 지원하고 있다. 올해는 쪽방촌 특화형 푸드마켓 온기창고를 통해 신선한 제철 먹거리를 당일 새벽 배송 방식으로 공급하는 상생형 후원 모델을 구축했다.
지난 3월엔 서울역 쪽방촌을, 6월엔 영등포 쪽방촌 온기창고 개소식을 후원했다. 이후 7월부터는 매월 정기 후원을 이어가고 있다. 지난 16일엔 창신동 쪽방촌 온기창고 개소식에 맞춰 겨울철 제철 식품을 전달했다.
김인규 하이트진로 대표는 “온기창고 후원은 쪽방촌 주민들의 일상 가까이에서 그분들의 건강을 함께 지키고자 한 활동”이라며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 ESG 경영의 실천 주체로서 어려운 이웃의 삶에 작지만 꾸준한 온기를 전하는 활동을 이어가겠다”고 말했다.
