시사 전체기사

몸에 좋은 제철 과일·채소로 쪽방촌 지원

입력:2025-12-29 22:16
공유하기
글자 크기 조정

하이트진로

하이트진로 제공

하이트진로는 올해 ‘온기창고 비타민 프로젝트’를 통해 서울시 5대 쪽방촌에 제철 과일·채소 총 4750인분과 800만원 상당의 혹서기 대비 물품을 후원했다. 하이트진로는 2013년 서울시와 ‘주거취약계층 한파·폭염 대응 및 보호 활동’에 대한 공동협력 협약을 체결하고 쪽방촌 거주민들을 지원하고 있다. 올해는 쪽방촌 특화형 푸드마켓 온기창고를 통해 신선한 제철 먹거리를 당일 새벽 배송 방식으로 공급하는 상생형 후원 모델을 구축했다.

지난 3월엔 서울역 쪽방촌을, 6월엔 영등포 쪽방촌 온기창고 개소식을 후원했다. 이후 7월부터는 매월 정기 후원을 이어가고 있다. 지난 16일엔 창신동 쪽방촌 온기창고 개소식에 맞춰 겨울철 제철 식품을 전달했다.

김인규 하이트진로 대표는 “온기창고 후원은 쪽방촌 주민들의 일상 가까이에서 그분들의 건강을 함께 지키고자 한 활동”이라며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 ESG 경영의 실천 주체로서 어려운 이웃의 삶에 작지만 꾸준한 온기를 전하는 활동을 이어가겠다”고 말했다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
서학개미 복귀계좌에 원화 현금만 넣어놔도 稅 혜택 검토
[단독] 이 대통령, 대선 전 유승민에 총리 제안
불길에 기름부은 쿠팡… 보상안이야, 마케팅이야
“불필요한 지출 찾아 없애고 민생·성장엔 과감하게 투자”
아파트 지하주차장 전기차 내 부탄가스 폭발…운전자 ‘방화 혐의’ 입건
50만원에도 지갑 선뜻… 5~6시간 줄서도 괜찮아… ‘연말 필수템’ 된 케이크
현금 덜 쓰지만 보유량은 되레 늘었다
“너 때문에 서울대 아들과 절연” 며느리 찌른 시아버지
국민일보 신문구독