올해 3000여곳에 기부… 나눔도 아리따움
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽그룹이 올해 ‘아리따운 물품나눔’을 통해 145억원 상당의 화장품과 생활용품을 ‘사랑의 열매 사회복지공동모금회’에 기탁한다.
올해 아리따운 물품나눔엔 헤라, 라네즈, 이니스프리 등 20개 브랜드가 참여했다. 기부 물품은 전국 약 3000여개 사회복지시설에 전달할 예정이다. 올해는 이주배경주민·자립준비청년 등 폭넓은 지원에 초점을 뒀다.
아리따운 물품나눔은 올해로 20년째 이어지고 있는 장기 사회공헌 사업이다. 지역사회와의 상생으로 더 아름다운 세상을 만들겠다는 취지로 2005년 시작됐다. 2009년부터는 사회복지공동모금회와의 파트너십을 통해 규모와 범위를 확대했다. 올해까지 누적 기부 규모는 약 1133억원이다. 전국 4만6000여개 사회복지 시설에 기부했다.
아모레퍼시픽 관계자는 “‘크리에이트 뉴 뷰티’라는 비전 아래 지역사회에 실질적인 도움을 전하고자 한다”며 “앞으로도 아름다움의 가치를 확산하는 나눔을 이어가겠다”고 밝혔다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
