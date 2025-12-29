‘동행주방’ 운영 통해 건강한 식문화 확산 앞장
CJ프레시웨이
CJ프레시웨이가 사회공헌 프로그램 ‘동행주방’ 운영을 확대하며 지역사회 건강한 식문화 확산에 앞장서고 있다.
동행주방은 안전 전문가가 사회복지시설을 직접 방문해 식품위생·산업안전 솔루션을 제공하고 안전한 주방환경 조성을 위한 매뉴얼과 위생 키트를 지원하는 프로그램이다. 올해 운영 2년차를 맞아 연간 지원 대상을 8곳으로 늘렸다. 지역아동센터, 노인복지관 외에 장애인 거주시설을 신규로 추가했다. CJ프레시웨이는 각 시설의 조리 공간을 꼼꼼히 살피고 현황을 진단하며 맞춤형 컨설팅을 진행했다. 이를 기반으로 자외선 소독기와 K급 소화기 등 주방 안전설비를 교체했다. 또 식자재 소독 키트와 개인 보호구 등 물품을 제공하고 자체 제작한 위생·산업안전 매뉴얼 스티커를 지급했다. 영양사, 조리사, 배식 인력 등을 대상으로 위생의 중요성과 계절별 식중독 발생 원인 및 예방법, 안전한 배식 방법 등을 교육했다.
이를 통해 CJ프레시웨이는 한국사회복지협의회가 주관하는 ‘2025 지역사회공헌 인정기업’에 선정됐다. 지역사회 복지 향상에 기여도가 높은 기업을 심사해 선정하는 제도다. CJ프레시웨이는 향후 더 많은 이웃들이 동행주방의 수혜를 받을 수 있도록 운영 규모를 확대하고 이미 진행했던 시설들에 대해서도 꾸준한 관심을 갖고 지속적인 지원 방안을 모색해 나갈 계획이다.
CJ프레시웨이 관계자는 “동행주방은 일회성 솔루션 제공을 넘어 지속적인 관계 속에서 지역사회의 전반적인 안전 수준을 높이는 것에 의의를 두고 있다”면서 “앞으로도 작은 실천이 모여 사회적 가치를 창출할 수 있도록 적극 나설 것”이라고 말했다.
