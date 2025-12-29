상생경영 통해 동반성장 모범 기업으로 자리매김
현대모비스
현대모비스가 협력사와의 상생경영 정책을 통해 업계 대표적 동반성장 모범 기업으로 자리매김하고 있다. 그간 운영해온 상생 프로그램과 성과를 한눈에 확인할 수 있도록 동반성장 안내책자를 최근 발간했다. 올해 협력사의 ESG 역량 강화를 위해 전과정평가(LCA) 컨설팅을 새롭게 도입했다. 원재료 조달부터 생산, 폐기까지 전 과정의 환경 영향을 분석해 글로벌 고객사의 탄소배출 산정 요구에 선제적으로 대응할 수 있도록 돕는 프로그램이다.
현대모비스는 협력사들이 ESG 경영에 필요한 전문 지식과 솔루션을 확보할 수 있도록 무상 컨설팅을 제공하며 지속가능한 공급망 구축을 지원하고 있다. 현대모비스는 미래 모빌리티 시대에 대비한 인재 육성에도 속도를 내고 있다. 현대모비스는 모빌리티 소프트웨어 전문 교육 프로그램인 ‘모비우스 부트캠프’를 올해부터 새롭게 운영해 협력사 인력 채용과 역량 강화를 동시에 지원하고 있다.
현대모비스의 상생경영은 글로벌 실적 확대와 맞물려 긍정적인 낙수효과를 만들어내고 있다. 최근 3년간 협력사에 지급한 구매대금은 약 150조원에 이른다. 지난해 기준 국내외 총 4108개 협력사와 안정적 협업 체계를 운영 중이다. 현대모비스는 협력사 핵심 파트인 일선 대리점과의 소통과 지원을 꾸준히 이어가고 있다. 대리점과 미래 비전을 공유하고 신뢰를 공고히 하는 ‘대리점 컨퍼런스’를 18년째 개최하고 있다.
