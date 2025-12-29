장보기 7% 적립·티빙 이용권 담은 새 멤버십 출시
SSG닷컴
SSG닷컴이 장보기 7% 적립과 온라인동영상서비스(OTT) 티빙 이용권을 묶은 새 멤버십 ‘쓱세븐클럽’을 1월 출시한다.
쓱배송(주간·새벽·트레이더스)으로 장보기 상품을 구매하면 SSG머니 7%가 자동 적립된다. 적립금은 이마트·신세계백화점·스타벅스 등 신세계그룹 전반에서 사용할 수 있다. 티빙 제휴 혜택도 옵션 형태로 제공해 고객이 합리적으로 선택할 수 있도록 했다. 정식 출시 전 사전 알림 신청 고객에게는 3000원의 장보기 지원금을 지급한다. 이미 신청자가 50만명을 넘어선 것으로 알려졌다.
SSG닷컴이 ‘장보기 적립’에 힘을 준 이유는 이마트 유통망을 기반으로 한 신선식품 경쟁력에 대한 자신감 때문이다. 실제로 올해 쓱배송 주간배송 매출 상위 10개 품목 중 8개가 신선식품으로 집계됐다. 쌀·달걀·삼겹살 등 장바구니 필수 품목이 강세를 보였다.
이마트 자체 브랜드 ‘오케이 프라이스(5K)’와 ‘피코크’도 핵심 매출 품목으로 자리 잡았다. 사진만 등록하면 조건 없이 환불해주는 ‘신선보장제도’를 운영 중이다.
배송 서비스 역시 당일 주간·새벽·즉시배송까지 확대해 선택지를 넓혔다. 올해 9월 도입한 즉시배송 ‘바로퀵’은 현재 수도권과 전국 주요 권역 54개 점포에서 운영 중이다. SSG닷컴 관계자는 “압도적인 장보기 적립에 OTT 서비스까지 더해 체감 혜택을 크게 높인 멤버십으로 도약을 이뤄낼 것”이라고 말했다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사