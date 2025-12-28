청문회엔 또 ‘불참’ 통보… 與 “김범석, 유승준처럼 입국금지 검토”
동생 김유석 부사장도 불출석
쿠팡 창업주인 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장이 오는 30~31일 예정된 쿠팡 개인정보 유출 사태 관련 국회 5개 상임위원회 연석청문회에 출석하지 않겠다고 밝혔다. 국회는 김 의장에 대해 입국 금지 조치까지 검토하고 있다.
국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장인 더불어민주당 최민희 의원은 28일 페이스북을 통해 김 의장 등 3명이 전날 국회에 제출한 불출석 사유서를 공개하며 “이번에도 당연히 불허한다”고 말했다. 김 의장은 “본인은 현재 해외 거주 중으로, 12월 30일과 31일에 기존 예정된 일정으로 인한 부득이한 사유로 청문회 출석이 어려움을 알려드린다”며 “해당 일정은 확정돼 변경이 어려워 부득이하게 청문회 출석이 불가함을 양해해 달라”고 이유를 밝혔다. 김 의장 동생인 김유석 쿠팡 부사장과 강한승 전 대표도 불출석 사유서를 제출했다. 김 의장은 지난 10여년 동안 국회 출석 요구에 단 한 번도 응한 적이 없다. 김현정 민주당 원내대변인은 “외국인이 경제·사회에 해악을 끼칠 우려가 있을 때 유승준 사례처럼 입국 금지를 소관 기관의 장이 법무부 장관에 요청하고 장관이 승인하면 된다”며 “우리가 할 수 있는 최대한의 조처를 하겠다”고 말했다.
김혜원 송경모 기자
