AI·DX 활용 관리 체계 고도화… 현장 점검 강화
HDC현대산업개발
HDC현대산업개발이 인공지능(AI)·디지털전환(DX) 등 첨단 기술을 활용해 품질·안전 관리체계를 고도화하고 있다. 뿐만 아니라 경영진이 직접 현장을 찾아 안전 점검을 시행하는 등 기술과 현장의 균형을 맞추며 안전 경영을 이어가고 있다.
HDC현대산업개발은 드론과 디지털 트윈 기술을 적극 도입해 모든 공정을 정밀하게 관리하고 있다. 특히 메이사와의 협업을 통해 3차원 현장 관리 시스템을 운영 중이다. 착공 단계부터 현장을 영상으로 기록·분석해 공정 진척도를 시각화하고, 안전 사각지대를 실시간으로 점검할 수 있다.
현재 서울원 아이파크, 시티오씨엘 7단지 등 주요 현장에 디지털 트윈 기술을 적용해 시공 상태를 실시간으로 확인하고 있다. 익산 부송 아이파크 현장에서는 드론이 근로자의 안전모 착용 여부와 안전고리 사용 상태를 감지하는 등 안전 관리 자동화도 실현되고 있다.
2022년부터 운영해온 CCTV 통합관제센터도 안전사고 예방에 효과적이다. 지상·지하 전 구역의 실시간 모니터링 체계를 구축해 위험 상황에 즉각 대응할 수 있어서다. 타워크레인 CCTV는 전국 현장으로 확대 도입하고 있다.
확실한 안전 관리를 위해 경영진도 나섰다. 정경구 대표이사와 양승철 최고안전책임자(CSO)는 최근 마산해양신도시 공사 현장을 찾아 부지 내 도로, 산책로, 조형시설물의 시공 상태를 포함해 전체적인 안전 시설물 설치 상태를 확인했다.
