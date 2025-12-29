‘mom편한’ ‘청춘책방’ 등 사회공헌 활동 지속
롯데
롯데는 더 나은 세상을 만들기 위한 사회적 인프라 구축과 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 아동, 청소년, 청년, 장애인 등 사회 구성원 전반을 아우르며 실질적인 도움과 지속 가능한 가치를 창출하는 데 초점을 맞추고 있다.
롯데는 2013년부터 사회공헌 브랜드 ‘mom편한’을 통해 엄마와 아이가 마음 편한 세상을 만들기 위한 활동을 진행해왔다.
2017년부터는 초록우산 어린이재단과 함께 아동의 놀 권리를 보장하는 ‘mom편한 놀이터’ 사업을 추진하고 있다. 지난해 11월 김포국제공항 국내선에 31호점을 개관해 공항 이용객과 지역 주민 누구나 이용할 수 있는 개방형 놀이 공간을 마련했다.
이와 함께 저소득층 아동을 위한 지역아동센터 환경개선 및 정서 지원 사업 ‘mom편한 꿈다락’을 통해 아이들에게 안전하고 따뜻한 돌봄 환경을 제공하고 있다.
청년 세대를 위한 지원도 이어가고 있다. 롯데는 2016년부터 군 장병들의 자기계발과 휴식을 돕는 ‘청춘책방’을 운영하고 있다. 올해 공군 8930부대에 12호점을 개관했다. 2022년부터는 대학생들과 함께 사회문제를 고민하는 ‘밸유 for ESG’를 운영하며 청년들이 ESG 가치를 현장에서 실천할 수 있도록 지원하고 있다.
이와 함께 롯데는 장애 인식 개선을 위한 ‘슈퍼블루마라톤’을 10년째 진행하고 있다. 계열사들의 ESG 활동도 적극 장려하고 있다. 롯데케미칼의 자원순환 사업과 롯데백화점의 친환경 캠페인은 대외적으로도 높은 평가를 받고 있다. 롯데는 앞으로도 사회와 함께 성장하는 책임 있는 기업으로서 역할을 이어갈 계획이다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사