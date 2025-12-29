아이들 취향·경량성 더한 신학기 책가방 출시
삼성물산 패션부문
삼성물산 패션부문 브랜드 빈폴키즈가 2026년 신학기 책가방을 출시했다. 클래식한 브랜드 정체성 위에 아이들의 다양한 취향을 반영하고, 경량성까지 더한 수요 맞춤형 책가방이다.
빈폴키즈는 브랜드가 추구하는 클래식한 멋을 담은 책가방 구성을 강화했다. 이번에는 빈폴을 상징하는 ‘B’ 로고를 활용한 ‘모노그램 책가방’ 시리즈를 새롭게 선보였다. 여자 아이용 제품에는 다채롭고 은은하게 빛나는 오로라 색상을 적용했다. 남자 아이를 위한 제품에는 심플하고 깔끔한 디자인을 입혔다. 플랩형 책가방엔 자전거 로고와 브랜드 고유의 패턴인 헤릿 체크로 포인트를 준 디자인도 선보였다.
화려한 분위기를 추구하는 여아 취향에 맞춘 책가방도 출시했다. 트위드·에나멜 소재와 리본·구슬 장식, 오로라와 하트 퀼팅 패턴 등을 활용해 화사하고 반짝이는 디자인이 특징이다.
경량 책가방 구성도 확대했다. 이번에 새로 출시한 ‘곰돌이 책가방’은 375g으로 초경량이다. 곰돌이 캐릭터와 시그니처 체크를 적용해 귀여우면서도 클래식한 감성을 표현했다. 브랜드명과 자전거 로고로 심플하게 디자인한 ‘레터링 백팩’도 390g으로 제작해, 가벼운 책가방에 대한 고객 니즈를 반영했다.
정아롱 빈폴키즈 팀장은 “브랜드 정체성과 아이들의 취향, 경량성을 두루 고려한 책가방 라인업을 다채롭게 준비했다”며 “연말, 새해 선물로 새 학기의 설렘을 담은 책가방을 추천한다”고 말했다.
