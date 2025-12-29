개인 알고리즘 기반 투자 콘텐츠 추천 서비스 선봬
삼성증권
삼성증권이 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘엠팝(mPOP)’ 화면에 개인 알고리즘을 기반으로 투자 콘텐츠를 추천하는 ‘마이픽(My Pick)’ 화면을 도입했다. 고객이 필요한 투자 정보를 찾아야 하는 기존 방식에서 마이픽을 통해 개인별 맞춤형 콘텐츠를 제공하는 방식으로 투자 편의성을 높인다는 취지다.
삼성증권에 따르면 이 서비스는 고객을 연령대·상품·관심종목·투자 선호 등 64개 데이터로 분류해 각각 다른 콘텐츠를 제공하는 것이 가장 큰 특징이다. 투자 정보를 탐색하기 위해 여러 메뉴를 이동해야 했던 수고로움을 줄이고 메인 화면에서 자신에게 필요한 투자 내용을 바로 확인할 수 있는 구조로 설계했다는 것이다.
또 마이픽 화면에서는 최근 살펴본 주식 종목과 시황 요약, 투자 정보 콘텐츠, 보유 종목과 관련한 증권사 연구원의 최신 리포트 등을 확인할 수 있다. 시장 흐름 파악부터 보유 종목 점검, 개인별 매수·매도 기록까지 확인할 수 있다.
삼성증권은 이번 개편이 기존의 ‘탐색형 콘텐츠’에서 ‘고객별 큐레이션’ 중심으로 이뤄졌다고 강조했다. 고객이 직접 선택하지 않아도 투자 패턴이나 자산 구성, 보유 종목 변화를 반영해 맞춤형 콘텐츠를 제공함으로써 투자 정보 접근성과 편의성이 크게 강화됐다는 설명이다.
삼성증권 관계자는 “디지털 기반 개인화 서비스를 고도화해 고객에게 더 직관적이고 효율적인 투자 환경을 제공하겠다”고 말했다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사