열 생산량 단계적 무탄소 열원 전환 본격화
한국지역난방공사
한국지역난방공사(난방공사)가 에너지 생산을 무탄소 체계로 전환하는 중장기 계획을 본격 추진한다고 29일 밝혔다. 난방공사는 현재 전체 열 생산량의 약 28%를 청정열로 공급하고 있다. 이 비중을 2035년 38%, 2040년 54%로 늘리고 2050년에는 전체 열 생산량을 무탄소 열원으로 전환한다는 목표다.
난방공사는 먼저 반도체 공장, 데이터센터, 하수처리장 등에서 버려지던 폐열을 히트펌프로 회수해 지역 난방망에 공급할 방침이다. 잉여전력을 열로 저장하는 P2H(Power to Heat)도 병행된다. 연료 자체를 바꾸는 작업도 장기 과제로 추진된다. 지금은 액화천연가스(LNG)로 열과 전기를 함께 만드는 설비를 쓰고 있지만, 장기적으로는 수소만으로 가동하는 방식을 검토하고 있다.
난방공사는 아울러 광역소각장 소각열, 바이오가스, 지열, 하수열 등 지역 기반 열원 확보를 병행할 계획이다. 난방공사는 단기 수익성보다 장기 시스템 전환을 택하며 공기업의 역할을 강조하고 있다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사