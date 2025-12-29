시사 전체기사

2026 국제 전자제품 박람회서 국내 은행권 유일 단독 부스 운영

입력:2025-12-29 22:15
공유하기
글자 크기 조정

IBK기업은행

IBK기업은행 제공

IBK기업은행은 내년 1월 라스베가스에서 개막하는 CES(국제 전자제품 박람회) 2026에 참가해 IBK혁신관·창공관 2개 전시 부스를 운영한다고 29일 밝혔다.

기업은행은 ‘기술과 자본의 만남(The Harmony of Technology and Capital)’이라는 슬로건으로 국내 은행권에서는 유일하게 단독 부스를 운영한다. 부스에서는 신기술평가시스템·K-콘텐츠 투자프로세스 등 다양한 콘텐츠가 전시된다.

신기술평가시스템은 AI·빅데이터 기술을 활용해 기술혁신기업을 미래성장성으로 평가하는 시스템다. ‘K-콘텐츠 투자프로세스 체험’은 IBK만의 문화콘텐츠 투자 과정을 경험하는 프로그램으로, K-문화를 사랑하는 내·외국인을 겨낭해 마련된다.

중앙 메인스크린에는 이번 CES 2026의 테마인 기술과 자본의 만남을 표현한 영상이 상영된다. 이벤트 존에서는 이번 전시 주제와 한국적 멋을 담은 사은품 수령이 가능하고, 기업은행이 투자한 영화·드라마를 배경으로 인생네컷 포토부스도 이용할 수 있다.

별도로 마련되는 IBK창공관에는 기업은행의 창업육성 플랫폼 ‘IBK창공’을 통해 육성한 15개 스타트업 기업의 홍보부스가 설치된다.

기업은행 관계자는 “이번 CES 2026은 CES 2025에 이은 두 번째 참가로 기업은행의 노하우와 기술과 자본의 만남을 어떻게 이끌어내는지 보여주는 의미 있는 자리가 될 것”이라고 밝혔다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
서학개미 복귀계좌에 원화 현금만 넣어놔도 稅 혜택 검토
[단독] 이 대통령, 대선 전 유승민에 총리 제안
불길에 기름부은 쿠팡… 보상안이야, 마케팅이야
“불필요한 지출 찾아 없애고 민생·성장엔 과감하게 투자”
아파트 지하주차장 전기차 내 부탄가스 폭발…운전자 ‘방화 혐의’ 입건
50만원에도 지갑 선뜻… 5~6시간 줄서도 괜찮아… ‘연말 필수템’ 된 케이크
현금 덜 쓰지만 보유량은 되레 늘었다
“너 때문에 서울대 아들과 절연” 며느리 찌른 시아버지
국민일보 신문구독