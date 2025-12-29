2026 국제 전자제품 박람회서 국내 은행권 유일 단독 부스 운영
IBK기업은행
IBK기업은행은 내년 1월 라스베가스에서 개막하는 CES(국제 전자제품 박람회) 2026에 참가해 IBK혁신관·창공관 2개 전시 부스를 운영한다고 29일 밝혔다.
기업은행은 ‘기술과 자본의 만남(The Harmony of Technology and Capital)’이라는 슬로건으로 국내 은행권에서는 유일하게 단독 부스를 운영한다. 부스에서는 신기술평가시스템·K-콘텐츠 투자프로세스 등 다양한 콘텐츠가 전시된다.
신기술평가시스템은 AI·빅데이터 기술을 활용해 기술혁신기업을 미래성장성으로 평가하는 시스템다. ‘K-콘텐츠 투자프로세스 체험’은 IBK만의 문화콘텐츠 투자 과정을 경험하는 프로그램으로, K-문화를 사랑하는 내·외국인을 겨낭해 마련된다.
중앙 메인스크린에는 이번 CES 2026의 테마인 기술과 자본의 만남을 표현한 영상이 상영된다. 이벤트 존에서는 이번 전시 주제와 한국적 멋을 담은 사은품 수령이 가능하고, 기업은행이 투자한 영화·드라마를 배경으로 인생네컷 포토부스도 이용할 수 있다.
별도로 마련되는 IBK창공관에는 기업은행의 창업육성 플랫폼 ‘IBK창공’을 통해 육성한 15개 스타트업 기업의 홍보부스가 설치된다.
기업은행 관계자는 “이번 CES 2026은 CES 2025에 이은 두 번째 참가로 기업은행의 노하우와 기술과 자본의 만남을 어떻게 이끌어내는지 보여주는 의미 있는 자리가 될 것”이라고 밝혔다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사