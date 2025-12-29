오아시스 마켓 온·오프 매장 결제 시 5000원 할인
삼성카드
삼성카드 새벽배송 전문 쇼핑몰 ‘오아시스 마켓’과 함께 출시한 ‘오아시스 삼성카드’가 호응을 얻고 있다.
오아시스 마켓은 친환경·유기농 프리미엄 상품을 저렴한 가격에 제공하는 온·오프라인 전문 쇼핑몰이다. 365일 중단 없는 새벽배송 서비스를 제공해 소비자가 온라인에서도 신선식품을 안심하고 구매할 수 있는 것이 특징이다.
오아시스 삼성카드는 오아시스 마켓 특화 혜택과 오아시스 마켓 주 고객층의 소비 패턴을 반영한 일상 혜택을 제공한다.
오아시스 마켓은 온·오프라인 매장에서 3만원 이상 결제 시 5000원 할인을 전월 실적에 따라 월 최대 4회 부여한다. 할인 혜택을 정액으로 제공함으로써 고객이 할인 혜택을 쉽게 체감할 수 있는 것이 특징이다.
다양한 일상 혜택도 제공된다. 커피전문점·델리 이용금액의 50%를 월 5000원까지 할인한다. 의료 업종 이용 시 10% 할인 혜택을 월 최대 1만원까지, 올리브영·다이소 이용 시에는 10% 할인 혜택을 월 최대 1만원까지 받을 수 있다. 이 밖에도 해외 가맹점 이용 시에는 전월 이용 실적과 할인 한도 없이 1.5%를 할인해준다.
전월 이용 실적, 할인 한도, 혜택 업종 등 구체적인 내용은 삼성카드 홈페이지 또는 삼성카드·모니모 애플리케이션을 통해 확인 가능하다. 연회비는 국내 전용, 해외 겸용(비자) 모두 1만5000원이다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사