CES서 세계 최초 모니터용 OLED 패널 공개

LG디스플레이가 다음달 초 열리는 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 ‘CES 2026’에서 RGB(레드·그린·블루) 스트라이프 구조로 240㎐ 고주사율을 구현한 27인치 4K 모니터용 OLED 패널을 세계 최초로 공개한다.
이번에 공개되는 RGB 스트라이프 구조는 빛의 삼원색인 RGB 서브픽셀을 나란히 배열한 것이 특징이다. 이 구조는 사용자가 화면을 가까운 거리에서 시청할 때 발생할 수 있는 색 번짐이나 색 프린지 등 왜곡 현상을 현저히 줄여준다. LG디스플레이는 모니터 환경에 최적화된 신규 패턴을 개발하고 픽셀에서 빛이 나오는 면적 비율인 개구율을 높이는 등 신기술을 집약해 RGB 스트라이프 구조를 유지하면서도 주사율을 60㎐에서 240㎐까지 끌어올리는 데 성공했다. 해당 제품은 빠른 화면 전환이 필수적인 FPS 게임 등에서 최적의 성능을 발휘할 뿐만 아니라 윈도우 등 운영체제 및 폰트 엔진에도 최적화 돼 있다.
LG디스플레이는 이번 혁신을 통해 OLED 모니터 시장의 새로운 표준을 제시했다는 평가를 받을 것으로 기대하고 있다. LG디스플레이는 신규 픽셀 구조를 하이엔드 게이밍 및 전문가용 모니터 패널에 우선 도입하고, CES 2026을 기점으로 글로벌 고객사와 제품 라인업을 적극 확대해 나갈 계획이다.
LG디스플레이 관계자는 “경쟁사와 차별화된 기술과 사업성 있는 혁신에 집중해 글로벌 리더십을 더욱 강화하겠다”고 말했다.
