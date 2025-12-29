대내외 매서운 칼바람에도 내일을 준비하는 기업가정신

소비 위축·기술패권 경쟁 속에도

올 한해 국내 기업들은 대내외 어려움 속에서도 내일과 이웃을 위한 씨앗 뿌리기를 이어갔다. 대한민국 경제를 지탱해온 핵심 산업들이 글로벌 공급망 재편과 소비 위축, 기술 패권 경쟁이라는 거대한 파도에 직면한 상황에서 기업들은 새로운 성장 엔진을 발굴하고 인재를 육성하며 더 나은 미래를 준비하고 있다.



삼성이 2018년 경제 활성화와 일자리 창출 사업의 일환으로 시작한 소프트웨어 인재 양성 프로그램 ‘삼성청년SW·AI아카데미(SSAFY)는 지금까지 1만명 이상 청년들에게 개발자의 꿈을 실현할 기회를 제공했다. SSAFY 수료생들은 다양한 산업에서 주요 SW 인재로 활약하고 있다. 지난 7월 입학식을 치른 1000명의 14기 교육생들은 앞으로 1년 동안 AI 중심의 체계적인 SW 교육을 받게 된다. 삼성은 더 많은 청년들에게 기회를 제공하기 위해 올해부터 마이스터고 졸업생도 선발해 교육을 진행하고 있다.



LG는 구광모 회장의 2026년 신년사를 통해 지금까지의 성공 방식을 뛰어넘는 ‘새로운 혁신’을 강조했다. 구 회장은 “우리는 지금 새로운 미래가 열리는 변곡점에 서 있으며 더 나은 미래를 만드는 것은 우리의 몫이자 기회”라며 “10년 후 고객을 미소 짓게 할 가치를 선택하고 여기에 우리의 오늘을 온전히 집중하는 혁신이야말로 LG가 가장 잘 해낼 수 있는 일”이라고 구성원들을 독려했다. 이런 기조 속에 계열사 LG CNS는 AI 꿈나무를 키우는 사회공헌 프로그램 ‘AI지니어스’를 통해 9년째 인재 육성 활동을 이어오고 있다.



불확실한 경영 환경 속에서도 지역사회와의 상생을 위한 활동도 계속됐다. 포스코그룹은 사회복지공동모금회에 연말 이웃돕기 성금 100억원을 기탁했다. 1999년부터 매년 성금을 기탁해 지금까지 누적 기탁 금액은 2120억원에 달한다. 포스코 임직원들이 자발적으로 결성한 포스코봉사단은 제철소가 위치한 경북 포항, 전남 광양 지역 200여개 마을 단체와 자매결연을 맺고 특산품 구매, 농번기 일손돕기 등의 활동을 벌이고 있다. 효성은 산불과 집중호우 등 국가적 재난 발생 때마다 성금을 기부해 마음을 나누는 한편 국제구호개발 NGO인 플랜코리아와 함께 베트남 저개발 지역 아동 및 지역 사회에 대한 후원을 진행 중이다.



롯데는 놀이 환경 개선과 돌봄 문제 해결을 위한 ‘mom편한 놀이터’, 지역아동센터 환경개선 사업인 ‘mom편한 꿈다락’ 등을 통해 엄마와 아이가 행복한 세상을 만들어가고 있다.



권지혜 기자



