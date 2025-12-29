고래잇 페스타 7일간 확대…혜택·품목 대폭 강화
이마트가 ‘고래잇 캠페인’의 새로운 슬로건을 공개하고, 2026년 ‘고래잇 페스타’를 대폭 확대해 혜택 강화에 나선다. 올해 처음 선보인 고래잇 페스타는 행사 기간 매출이 전년 대비 최대 82% 증가하는 역대급 실적을 기록했다. 총 10차례 열린 행사는 약 2300만명이 참여하며 대형 할인 행사로 자리매김했다.
이마트는 내년부터 행사 기간을 기존 3~4일에서 7일로 늘리고 대상 품목도 30% 이상 확대한다. 전국 이마트뿐 아니라 이마트에브리데이와 노브랜드 전문점까지 행사 채널을 넓힌다. ‘고래잇 페스타’ 전용 단독 특가 상품인 ‘고래잇템’도 강화한다. 매장 방문과 걸음 수에 따라 혜택이 쌓이는 참여형 프로그램도 운영해 오프라인 경험을 보상으로 연결할 계획이다.
이마트는 유튜브 콘텐츠를 통해 고래잇 캠페인의 인지도도 높인다. 고래잇 캐릭터가 신입사원으로 등장하는 신규 영상과 ‘고래잇 브이로그’를 순차 공개해 쇼핑을 넘어 일상 속 콘텐츠로 확장한다는 전략이다.
이마트 관계자는 “고래잇 페스타는 단기 할인행사가 아니라 일상 속 실질적인 혜택을 제공하는 대표 캠페인”이라며 “규모·상품·혜택 전반에서 더 강력해진 고래잇 페스타로 고객들이 ‘고래잇(Great)’한 혜택을 체감할 수 있을 것”이라고 말했다. 내년 첫 고래잇 페스타는 1월 1일 시작된다. 민물장어·반값 후라이드 치킨·삼겹살·딸기 등으로 물가 부담을 낮춘다는 계획이다.
