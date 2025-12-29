청소년 AI 교육 동반자로 9년째 인재 육성 활동
LG CNS는 청소년 인공지능(AI) 교육의 동반자로 9년째 인재 육성 활동을 이어가고 있다. 올해에만 2800여명의 청소년에게 맞춤형 디지털 교육을 제공했고, 누적 2만6000여명에 달하는 청소년들이 LG CNS가 제공하는 AI와 디지털 기술을 통해 꿈을 키울 수 있도록 지원해왔다.
LG CNS는 자체 사회공헌 프로그램 ‘AI지니어스’를 통해 서울시와 도서벽지, 농어촌 등 여러 지역의 중학교에서 강의를 진행 중이다. 올해 AI지니어스는 생성형 AI와 AI 물류로봇, 빅데이터 등 세 가지 주제로 구성됐다. 학생들은 AI챗봇을 제작하고 AI 스마트물류 로봇을 프로그래밍하는 등 체험형 교육을 받았다.
초등학생을 대상으로 한 ‘AI지니어스 디지털 코딩농활’과 고등학생 대상 ‘AI지니어스 아카데미’도 운영하고 있다. AI지니어스 디지털 코딩농활은 LG CNS 신입사원들이 전국의 IT 소외지역에 있는 초등학교를 찾아가 일일 코딩 선생님으로 활동하는 프로그램이다. AI지니어스 아카데미 경우 실전 문제 해결 능력을 검증하는 ‘AI챌린지데이’로 마무리된다.
지역 상생 행보에도 열심이다. LG CNS는 지난 9월 강서구청과 업무협약을 체결하고 강서구 지역 청소년들에게 AI 교육을 제공하고 있다.
LG CNS 관계자는 “미래 핵심 기술에 대한 맞춤형 교육을 학생들에게 제공해 디지털 격차를 해소하고 AI 인재 육성에 힘 실을 계획”이라고 말했다.
