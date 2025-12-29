‘SSAFY ’ 청년 1만명에 개발자 도약 기회… 다양한 분야 핵심 인재 활약
삼성전자
삼성의 소프트웨어 인재 양성 프로그램 ‘삼성청년SW·AI아카데미(SSAFY)’는 지난 7월 29일 서울캠퍼스에서 14기 입학식을 열고 새로운 출발을 알렸다. 이날부터 서울 대전 광주 구미 부산·울산·경남 등 전국 5개 캠퍼스에서 총 1000명의 교육생이 1년간 AI 중심의 실무형 소프트웨어 교육을 받게 된다.
SSAFY는 올해부터 커리큘럼을 전면 개편해 AI 중심 교육을 대폭 강화했다. 프로그램 명칭도 ‘삼성청년SW아카데미’에서 ‘삼성청년SW·AI아카데미’로 변경했고, 총 교육 시간은 기존 1600시간에서 1725시간으로 늘어났다. 전체 교육의 약 60%를 AI 관련 과정으로 구성해 수준별 AI 강의, 실전형 프로젝트, AI 활용 실습을 집중적으로 제공한다. 14기 교육생들은 입학 전 스타트캠프를 통해 AI·자율주행 로봇 퀘스트, AI 디자인 사고 등 기초 과정을 경험하며 본격적인 교육에 대비했다. 지난 18일에는 AI 중심 개편 후 첫 기수인 13기 수료식이 열렸다.
SSAFY는 2018년 시작된 삼성전자의 대표적인 사회공헌 프로그램으로, 지금까지 1만명 이상의 청년에게 개발자로 도약할 기회를 제공했다. 1~12기 수료생 기준 취업률은 85%에 달한다. 수료생들은 금융·IT·제조·스타트업 등 다양한 산업에서 핵심 인재로 활동 중이다. 올해부터는 마이스터고 졸업생까지 교육 대상을 확대해 더 많은 청년에게 기회를 열었다.
청소년 교육 분야에서는 ‘삼성드림클래스’가 중학생을 대상으로 학습 지원과 진로 탐색 프로그램을 운영하며 교육 기회의 격차를 줄이고 있다. 2012년 시작된 드림클래스는 누적 10만명 이상의 중학생과 2만5000명의 대학생 멘토가 참여했으며, 여름 캠프와 멘토링을 통해 진학 전략과 미래 역량을 키울 수 있도록 돕고 있다. 과거 멘티였던 참가자들이 대학생·사회인 멘토로 다시 현장을 찾는 사례도 늘며 세대를 잇는 교육 모델로 자리 잡았다.
자립준비청년을 위한 ‘삼성희망디딤돌’ 사업도 꾸준히 진행되고 있다. 지난 10년간 전국 13개 지역에 16개 희망디딤돌센터를 구축해 주거 공간과 생활·금융·취업 교육을 제공하고 있으며, 2023년부터 ‘희망디딤돌 2.0’을 통해 직무 교육과 취업 연계를 강화한 결과 약 50%의 취업 성과를 내고 있다. 삼성 임직원의 기부와 재능기부, 관계사 참여 확대를 통해 청년들의 안정적인 사회 진입을 지원하는 울타리 역할을 하고 있다.
삼성전자는 이와 함께 스타트업 육성 프로그램 ‘C랩’을 통해 사내벤처와 외부 스타트업을 발굴·지원하며 혁신 생태계 확장에 애쓰는 중이다. C랩 아웃사이드는 AI, 로봇, 디지털헬스 등 다양한 분야 스타트업과 삼성 간 사업 협력을 이끌어내고 있다. 또한 국제수학·물리올림피아드 한국대표단 후원, 중소기업 스마트공장 지원, 협력회사 ESG 펀드 조성 등 기초과학·산업·상생 분야로도 사회적 책임을 확대하고 있다.
