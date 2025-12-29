시사 전체기사

잠실·명동 매출 5조 돌파… 롯데타운 전략 성과

입력:2025-12-29 18:12
롯데백화점

롯데백화점 제공

롯데백화점이 ‘롯데타운’으로 신(新) 르네상스 시대를 열고 있다. ‘롯데타운 잠실’을 대표하는 롯데백화점 잠실점은 2년 연속 누적 매출 3조원(거래액 기준)을 돌파했다. 잠실점은 올해 1월부터 지난달까지 매출이 약 8% 신장했다. 백화점 본관은 취향형 소비, 에비뉴엘은 프리미엄 쇼핑 경험, 롯데월드몰은 트렌드에 민감한 젊은 소비자에게 집중하는 등 타기팅 전략이 적중했다.

잠실점의 신규 소비자 수는 지난해보다 15% 이상 증가했고, 2030 매출은 15% 늘었다. 우수 소비자 매출 역시 25%가량 신장했다. 여기에 외국인 매출까지 25% 신장하자 잠실점은 롯데월드몰에 알리페이, 위챗페이, 라인페이 등 글로벌 결제 수단을 신규 도입했다. 롯데타운 잠실의 올해 방문객 수는 5400만명을 넘어섰다.

‘롯데타운 명동’을 대표하는 본점도 연 매출 2조원을 조기 달성하는 성과를 거뒀다. 역대 최대 규모의 리뉴얼을 단행한 본점은 올해 하이 주얼리, 고급 시계 상품군까지 보강했다. 지난 3월 ‘그라프’, ‘반클리프 아펠’ 등 하이주얼리 브랜드가 추가됐고, 9월에는 스위스 최고급 시계 브랜드 ‘제이콥앤코’의 매장을 국내 최초로 선보였다. 본점의 워치 및 주얼리 상품군 매출은 전년 대비 2배 이상 상승했다.

정현석 롯데백화점 대표는 “계열사 간의 시너지 및 지역 사회와의 협업을 기반으로 한 ‘롯데타운’은 롯데만의 차별화된 경쟁력”이라며, “앞으로도 ‘롯데타운 잠실’과 ‘롯데타운 명동’의 혁신을 통해 기대를 뛰어넘는 감동을 선사할 것”이라고 밝혔다.

