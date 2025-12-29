본국 엽서 발송 등 외국 관광객 특별한 추억 선사
롯데면세점
롯데면세점은 외국인 관광객을 위한 참여 중심 마케팅을 확대하고 있다. 최근 여행 트렌드가 단순 쇼핑에서 문화와 감성을 경험하는 방향으로 변화하면서다.
명동 본점 12층에 마련된 ‘베러 메모리즈 포스트’(Better Memories Post)는 감성 체험 공간으로 외국인이 현장에 비치된 엽서에 직접 메시지를 작성한 뒤, 빨간 우체통에 넣으면 롯데면세점이 본국으로 무료 발송해 준다. 여행의 추억을 가족이나 친구에게 전할 수 있는 특별한 경험으로 호응을 얻고 있다.
롯데면세점은 내년 2월 22일까지 진행되는 코리아그랜드세일 기간 명동 눈스퀘어 1층에서 운영 중인 명동웰컴센터를 방문하는 외국인 관광객에게 실질적인 혜택을 제공한다. 센터를 방문하면 가챠 이벤트를 통해 외국인 관광객 2026명에게 롯데면세점 기프트카드 1만원권을 즉석 경품으로 증정한다.
롯데면세점은 경험 요소와 쇼핑을 결합한 프로그램도 지속적으로 확대하고 있다. 국내외 유명 브랜드와 협업해 다양한 VIP 행사를 진행하고 있다. 외국인을 대상으로 전문 이미지 컨설턴트가 진행하는 퍼스널컬러 진단 프로그램도 선보였다. 롯데면세점 관계자는 “외국인 관광객이 한국 여행에서 특별한 추억을 남길 수 있도록 다양한 참여 프로그램을 강화하고 있다”며 “쇼핑 혜택과 문화 경험을 함께 제공해 만족도를 높이고, 면세 쇼핑의 새로운 가치를 만들어 가겠다”고 말했다.
