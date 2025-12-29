에너지 효율·안정성 갖춘 미래 데이터센터 구축
네이버는 차세대 데이터센터 ‘각 세종’과 ‘각 춘천’을 중심으로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영과 기술 혁신을 실현하며 IT 인프라의 새 기준을 제시하고 있다.
데이터센터 ‘각’은 에너지 효율과 안정성 측면에서 업계 최고 수준으로 평가받는 동시에, AI·클라우드·로보틱스 등 첨단 기술을 결합한 운영 혁신으로 미래형 데이터센터의 모델을 선보이고 있다.
ESG 관점에서 네이버는 각 춘천과 각 세종 전반에 친환경 기술을 적극 도입하며 에너지 효율과 탄소 절감을 실현해 왔다. 네이버에서 자체적으로 개발한 공조 시스템을 자연 바람으로 24시간 돌아가는 서버실을 냉각한다. 지열·태양광 등 재생에너지 활용 설계를 적용해 운영 효율을 높여 전력 사용량을 절감한다.
네이버는 각 춘천을 10년 이상 무중단·무재해·무사고로 운영했으며, 노하우를 바탕으로 각 세종에도 안정적인 IT 서비스를 공급할 수 있는 시스템을 구축한 상태다. 지진, 정전, 화재 등과 같은 재난 재해가 발생하더라도 서비스 지속성을 유지할 수 있도록 대비 시스템을 마련했다. 특히 지진을 대비해서는 원자력 발전소 수준의 건물에 적용하는 특등급의 내진 설계를 건물 구조체뿐 아니라 서버랙 단위까지 전체 적용했다.
각 세종은 통합관제센터 운영을 통해 자동화된 시스템으로 효율성을 확보했다. 비상시 필요한 조치들을 신속하게 취하며, 물리적 인프라의 이원화 및 확장성을 기반으로 안정성을 높였다.
