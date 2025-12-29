에이전틱 AI 구현 최적화 모델 ‘카나나-2’ 공개
카카오
카카오는 자체 개발 인공지능(AI) 모델 ‘카나나’를 통해 꾸준한 기술 경쟁력을 쌓아가고 있다. 지난해 자체 모델 카나나의 라인업을 선보인 이래 경량 사이즈의 모델부터 고난이도 문제 해결에 특화된 ‘카나나-1.5’까지 꾸준히 오픈소스로 추가 공개해왔다.
최근에는 에이전틱 AI 구현에 최적화된 고성능·고효율 차세대 언어모델 ‘카나나-2’를 오픈소스로 공개했다. 자체 AI 모델의 최신 연구개발 결과물로, 사용자 명령의 맥락을 파악하고 능동적으로 동작하는 동료와 같은 AI 구현에 초점을 맞췄다는 게 카카오 설명이다.
카나나-2는 에이전틱 AI 구현의 핵심인 도구 호출 기능과 사용자 지시 이행 성능이 크게 향상됐다. 지원 언어는 기존 한국어, 영어에서 일본어, 중국어, 태국어, 베트남어까지 총 6개로 확장해 활용도를 높였다. 카카오는 복잡한 AI 에이전트 시나리오에 특화된 모델 개발에 집중하면서 온디바이스 경량화 모델의 고도화도 지속 추진할 계획이다.
카카오는 이달 한국정보과학회와 공동 개최한 ‘AI 에이전트 경진대회’에서 참가자들에게 새로운 모델을 선공개해 실제 에이전트 개발 환경에서의 탁월한 활용 능력을 검증하기도 했다. 카카오는 “앞으로도 성능과 실용성을 갖춘 AI 모델 개발과 연구 생태계 활성화를 위해 노력하고, 혁신적인 AI 서비스에 집중하며 일상 속 AI 경험의 확대를 위해 힘쓸 것”이라고 말했다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사