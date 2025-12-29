7년 연속 지역사회공헌 인정기업에 선정
HS효성
HS효성첨단소재는 ‘2025년 지역사회공헌 인정의 날’에서 7년 연속 지역사회공헌 인정기업으로 선정됐다고 29일 밝혔다. 올해는 보건복지부장관 표창과 최고등급인 S등급을 받았다. 사회적 가치 실현 활동의 지속성과 공공성을 거듭 인정받은 것이다.
지역사회공헌 인정제는 비영리단체와의 파트너십을 기반으로 지속적인 사회공헌 활동을 수행하는 기업과 기관을 발굴해 그 공로를 지역사회가 공식적으로 인정하는 제도다. HS효성첨단소재는 올해 환경경영 분야에서 가장 높은 점수를 획득했고, 친환경·탄소중립 대응 체계 등 지속가능경영 활동이 우수하다는 평가를 받았다.
HS효성첨단소재는 2024년 HS효성그룹 창립 이후 ‘가치, 또 같이’라는 슬로건 아래 다양한 사회공헌 프로그램을 지속 확산하고 있다. 조현상 HS효성 부회장은 “이번 수상은 가치, 또 같이의 철학을 지역사회에서 꾸준히 실천해 온 노력의 결과”라며 “앞으로도 지역과 함께 성장하는 책임 있는 기업으로서 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.
