국가 재난 상황마다 성금 기부로 온정 전해

효성은 ‘나눔으로 함께 하겠습니다’라는 슬로건 아래 복지 사각지대 해소에 앞장서고 있다. 조현준 효성 회장은 “효성이 사업을 안정적으로 영위할 수 있는 것은 이웃과 고객들의 아낌없는 지지 덕분”이라며 “사회적 약자와 소외계층을 꾸준히 지원하는 나눔 활동에 적극적으로 나서야 한다”고 강조해왔다.
지난 7월에는 집중 호우 피해 복구를 위한 성금 3억원을 대한적십자사에 기탁했다. 효성은 산불, 집중호우, 코로나19 등 국가적 재난 상황이 발생할 때마다 성금을 기부해왔다. 지난 5월에는 푸르메재단에 ‘장애어린이 의료재활 및 가족지원 사업’을 위한 후원금 1억3000만원을 전달했다. 효성 임직원 가족과 장애아동·청소년 가족들이 함께 가족여행을 떠나는 프로그램도 2013년부터 진행 중이다.
효성은 또 2018년부터 국제구호개발 NGO인 플랜코리아와 베트남 저개발 지역 아동과 지역 사회에 대한 후원을 진행하고 있다. 이외에도 장애 예술인 창작 후원, 중장년 여성 취업활성화 프로그램 후원, 임직원의 자발적 참여로 이뤄지는 ‘사랑의 헌혈’ 행사도 꾸준히 진행 중이다.
