연말 이웃돕기 성금 100억원 기부로 나눔 실천
포스코그룹
포스코그룹이 사회복지공동모금회에 연말 이웃돕기 성금 100억원을 기부했다. 불확실한 경영환경 속에서도 나눔으로 세상에 가치를 더하기 위해 지난해와 같은 규모의 성금을 출연했다.
포스코그룹은 최근 서울 중구 사회복지공동모금회 회관에서 열린 성금 전달식에서 100억원을 전달했다. 이번 성금 마련에는 포스코홀딩스 포스코 포스코인터내셔널 포스코이앤씨 포스코퓨처엠 포스코DX 포스코플로우 포스코스틸리온 포스코엠텍 등 총 9개 그룹 계열사가 참여했다.
1999년부터 매년 연말 사회복지공동모금회에 이웃돕기 성금을 기탁해 온 포스코그룹의 그간 성금 총액은 2120억원으로 늘어나게 됐다. 사회복지공동모금회에 전달된 성금은 미래세대 교육지원, 취약계층 자립 등 지역사회 복지증진을 위한 다양한 사업에 활용될 예정이다.
포스코그룹은 이외에도 1%마리채(마이 리틀 채리티), 포스코봉사단 등을 운영하며 다양한 사회공헌활동을 펼치고 있다. 1%마리채는 기부자들이 직접 기부처를 추천할 수 있는 사회공헌 활동이다. 올해는 미래세대 성장·교육 프로그램, 어르신 복지시설 리모델링 등 100개 사업에 약 8억원의 기부금이 전달됐다. 2020년 기부 플랫폼을 구축한 이후 올해까지 838개 기관에 53억원을 모금해 지원했다.
임직원이 결성·운영 중인 포스코봉사단은 포항·광양 지역 200여개 마을·단체와 자매 결연을 맺거나 특산품 구매, 농번기 일손 돕기, 시설물 보수 등 봉사활동을 이어가고 있다. 포스코그룹은 2010년부터 전세계 사업장 임직원이 참여해 나눔을 실천할 수 있도록 ‘글로벌 볼런티어 위크’도 진행 중이다.
