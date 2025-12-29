온 가족 즐기는 겨울축제 ‘스노우 버스터’ 개장
삼성물산 리조트부문
삼성물산 리조트부문 에버랜드는 지난 12일부터 온 가족이 함께 즐길 수 있는 시설인 ‘스노우 버스터’의 순차 가동을 시작했다. 알파인 빌리지에 마련된 스노우 버스터는 눈썰매 체험뿐 아니라 스노우 플레이 그라운드, 스노우 야드 등 다양한 눈놀이 콘텐츠를 갖춘 공간이다.
지난 12일 먼저 눈썰매장인 레이싱 코스와 눈 덮인 평지에서 아이들과 놀 수 있는 스노우 야드가 문을 열었다. 19일에는 보디 슬라이드 존, 나무 썰매 레인 등 체험 콘텐츠와 크리스마스 트리·조형물 등이 배치된 스노우 플레이 그라운드가 오픈했다. 새해 초부터는 200m 길이의 익스프레스 코스도 운영에 들어갈 예정이다.
레이싱 코스는 구간을 빠르게 내려오는 속도감이 특징이다. 익스프레스 코스에서는 최대 4명이 대형 원형 튜브에 함께 탑승하는 방식으로 이색 체험을 즐길 수 있다. 스노우 야드에서는 눈사람·눈오리 만들기, 미니 썰매 등 어린이 중심의 활동이 마련됐다.
눈 놀이 후 휴식과 먹거리를 즐길 수 있는 ‘핫푸드 스트리트’와 ‘베이글 위시 라운지’도 알파인 빌리지 입구에 마련된다. 핫푸드 스트리트에서는 군고구마, 붕어빵, 호떡 계란빵 등 겨울 간식부터 유부꼬치어묵우동, 매콤가래떡볶이 등 식사 메뉴를 맛 볼 수 있다. 베이글 위시 라운지에서는 신상 굿즈 ‘베이글 위시 베어’와 함게 인증샷을 남길 수 있다. 스노우 버스터는 에버랜드 이용객이라면 누구나 무료로 이용할 수 있다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사