[포토] 이 대통령, 마지막 '용산' 출근

입력:2025-12-27 00:09
수정:2025-12-27 00:13
이재명 대통령이 26일 서울 용산구 옛 국방부 청사에 위치한 대통령 집무실로 마지막 출근을 하고 있다. 대통령 집무실은 오는 29일부터 다시 서울 종로구 청와대로 이전한다. 대통령실 제공

