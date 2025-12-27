시사 전체기사 [포토] 이 대통령, 마지막 '용산' 출근 입력:2025-12-27 00:09 수정:2025-12-27 00:13 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 이재명 대통령이 26일 서울 용산구 옛 국방부 청사에 위치한 대통령 집무실로 마지막 출근을 하고 있다. 대통령 집무실은 오는 29일부터 다시 서울 종로구 청와대로 이전한다. 대통령실 제공 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 與, 신천지 의혹 추가 통일교 특검법 발의 2 장경태 성추행 의혹 제보자, 장 의원 맞고소…“권력형 성범죄” 3 대통령실, 정보통신망법 거부권 요구 일축…“국회 입법과정 존중” 4 정청래 “김병기 논란, 죄송…곧 본인 입장 발표” 5 G2·북한에 대만문제까지… 이재명 정부 ‘실용외교’ 더 험난 해당분야별 기사 더보기 1 엔비디아, 29조 질렀다… 추론 AI칩 스타트업 ‘그록’ 인수 2 SK하이닉스, 29일 투자경고 지정 해제… 시총 상위 100위는 대상서 제외 3 159억 로비 먹혔나… 미국 뒤에 숨는 ‘쿠팡식 위기관리’ 4 삼성전자, 신고가 경신… 노무라證 “16만원까지 간다” 5 진정되는 환율에 코스피 1.7兆 사들인 외국인… 삼성전자 사상 최고가 해당분야별 기사 더보기 1 “재테크, 뭘 안 해야 하는데 자꾸 해서 문제… 유튜브도 끊어라” 2 특검, 윤석열 ‘체포방해 등’ 혐의 총 징역 10년 구형…“법질서 훼손” 3 ‘마약 혐의’ 황하나, 영장심사 출석…취재진 질문엔 묵묵부답 4 개그맨 이혁재, 사기 혐의 피소…“3억 안 갚아” 5 [단독] ‘기동카’ 일평균 이용자 72만명→30만명 급감 예상 해당분야별 기사 더보기 1 “韓대학생, 수백만원 준 美 J1비자로 정화조 청소만” 2 목 잘린 도요토미 히데요시 동상…범인은 ‘만취’ 경찰 3 中연구팀, 유전자 편집으로 ‘가시 없는 붕어’ 개발 4 美, 성탄절에 나이지리아 IS 공습…트럼프 “기독교인 살해 대가” 5 상위 10%만 황금시대… 트럼프 경제는 ‘양극화 심화’ K자형 해당분야별 기사 더보기 1 포항서 1년 더… 기성용, 은퇴 미루고 재계약 2 ‘대홍수’의 김다미 “가장 힘들었지만 전환점 된 작품” 3 가마치통닭, 개그우먼 이수지 홍보모델 선정 4 [버디 or 보기] 황유민·이동은 합류… LPGA 한국 군단, 반등 실마리 찾을까 5 스크린 데뷔 추영우 “첫사랑이 떠오른다면, 그걸로 충분하죠” 해당분야별 기사 더보기 1 K팝 전문가 김영대 대중음악평론가 영면 2 “개야 누더기야?” 200마리 쏟아져 나온 가정집 [개st하우스] 3 “돈이 1등 아니라고?” 한국인 행복 조건에 들어간 ‘이것’ 4 한국사 뒤편 묻힌 ‘양공주’를 아시나요 5 ‘K팝 전문가’ 김영대 음악평론가 별세…향년 48세 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 G2·북한에 대만문제까지… 이재명 정부 ‘실용외교’ 더 험난 신세계I&C “임직원·협력사 직원 8만여명 정보유출” 개그맨 이혁재, 사기 혐의 피소…“3억 안 갚아” ‘매관매직 의혹’ 김건희·공여자 7명 기소 목 잘린 도요토미 히데요시 동상…범인은 ‘만취’ 경찰 경찰, 입 닫은 윤영호 체포… “통일교 로비 의혹 신속 수사” ‘마약 후 해외도피’ 황하나 구속…“증거인멸 우려” 합병 따른 정리해고 ‘쟁의 대상’… 구조적 통제땐 하청 교섭권 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요