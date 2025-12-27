경찰, 입 닫은 윤영호 체포… “통일교 로비 의혹 신속 수사”
구치소 방문 접견 불발, 영장 집행
9시간30분 동안 강제 조사 ‘강수’
전재수 압수물 포렌식 분석 주력
공수처 ‘직무유기’ 김건희특검 압색
통일교의 정치권 로비 의혹을 수사하는 경찰이 윤영호(사진) 전 통일교 세계본부장을 대상으로 체포를 통한 강제 조사라는 강수를 던졌다. 서울구치소에 수감 중인 윤 전 본부장 측이 경찰과의 접견 조사에 불응한 데 따른 것이다. 경찰은 전재수 전 해양수산부 장관의 압수물 포렌식 등을 통한 금품 수수 의혹 관련 물증 확보에도 주력하고 있다.
경찰 ‘통일교 게이트’ 전담 수사팀은 26일 오전 경기도 의왕 서울구치소를 찾아 윤 전 본부장에 대한 체포영장을 집행했다. 경찰은 “신속한 추가 조사가 필요하다”고 설명한 것으로 알려졌다. 수사팀은 윤 전 본부장을 9시간30분 동안 구치소에서 조사했다. 경찰은 지난 24일 윤 전 본부장을 접견해 조사하려 했으나 불발됐다. 구치소 내 접견 조사는 임의 조사로, 윤 전 본부장 측이 거부하면 진행할 수 없다.
윤 전 본부장은 지난 8월 특검에 여야 정치인을 언급하며 금품을 지원했다고 진술한 의혹의 핵심 피의자다. 이에 따라 전 전 장관은 뇌물 수수 및 정치자금법 위반 혐의로, 임종성 전 더불어민주당 의원과 김규환 전 미래통합당 의원은 정치자금법 위반 혐의로 입건됐다. 그런데 윤 전 본부장이 최근 재판에서 진술을 번복하고, 접견 조사에도 협조하지 않는 모습을 보이자 경찰이 체포를 통한 강제 조사에 들어간 것이다.
경찰은 핵심 증거 확보에도 집중하고 있다. 경찰은 최근 전 전 장관의 휴대전화 포렌식을 마쳤고, 나머지 압수물 포렌식을 진행 중이다. 전 전 장관이 통일교 측으로부터 받았다고 의심되는 명품시계 구매내역 확인에도 나섰다. 경찰은 지난 23일 불가리코리아와 함께 까르띠에코리아도 압수수색했다. 윤 전 본부장은 전 전 장관에 대해 “현금 4000만원과 불가리·까르띠에 시계 2점을 줬다”고 특검에 진술한 것으로 알려졌다.
경찰은 26일 통일교 산하 천주평화연합(UPF) 회장이었던 송광석씨도 이틀 만에 다시 불러 조사했다. 경찰은 송씨가 정치권 금품 제공 과정에서 중간책 역할을 한 것으로 보고 정치자금법 위반 등 혐의로 입건한 바 있다.
한편 이날 고위공직자범죄수사처는 윤 전 본부장의 정치인 금품 제공 관련 진술을 확보하고도 수사에 착수하지 않아 직무유기 의혹이 제기된 김건희 특검의 사무실을 압수수색했다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
