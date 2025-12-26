쿠팡 “정부 지시 따라 조사”… 경찰 “협의 없었다”
셀프면죄부 논란에 반박 나서
“유출자 접촉·기기 회수 정부 요청”
쿠팡이 대규모 개인정보 유출 사태와 관련해 일방적인 자체조사 결과 발표라는 비판을 정면으로 반박하고 나섰다. 정부 지시에 따랐고 독자적 조사가 아니라고 했다. 노트북 회수·제출도 정부 요청이라고 주장했다.
쿠팡은 26일 “조사는 정부의 지시에 따라 수주간 매일 긴밀히 협력하며 진행된 것으로, 독자적인 자체 조사가 아니었다”면서 “유출자 접촉은 물론 노트북 회수와 제출 역시 정부 요청에 따른 것”이라고 밝혔다. 쿠팡 해명은 전날 발표한 조사 결과를 둘러싸고 불거진 ‘셀프 면죄부’ 논란을 의식한 대응으로 풀이된다. 쿠팡은 지난 25일 유출자가 3300만개 계정에 접근했지만 실제 저장한 정보는 3000여개에 불과하고, 제3자 유출 정황은 없다는 취지의 조사 결과를 공개했다. 정부 조사와 수사가 진행 중인 사안을 일방적으로 발표한 걸 놓고 논란이 확산했다.
쿠팡은 조사 경과를 날짜별로 공개하며 정부와의 공조를 강조하기도 했다. 쿠팡에 따르면 지난 1일 정부와 만나 전폭적 협력을 약속했고, 2일 정부로부터 유출 사고에 대한 공식 공문을 받았다. 이후 몇 주간 거의 매일 정부와 협력하며 유출자를 추적·접촉했고, 확보한 진술과 물증을 즉시 정부에 제출해왔다고 설명했다.
특히 유출자 접촉과 증거물 확보 과정이 정부 지시에 따른 것이라고 했다. 쿠팡은 9일 정부가 유출자와의 직접 접촉을 제안했고, 14일 첫 대면 사실을 정부에 보고했다고 밝혔다. 16일엔 정부 지시에 따라 유출자의 데스크톱 하드드라이브를 회수해 보고·제공했고, 이 과정에서 정부가 추가 기기 회수를 요청했다고 설명했다. 이어 18일에 인근 하천에서 유출자의 노트북을 인양했고 정부 지시에 따라 포렌식팀을 투입해 물증을 확보한 뒤 즉시 정부에 인계했다고 밝혔다.
또한 쿠팡은 21일 정부가 진술서 3건(지문 날인 포함)과 하드드라이브, 노트북을 경찰에 제출하도록 허가했고, 이에 따라 증거물을 경찰에 제공했다고 주장했다. 23일에 정부 요청으로 조사 경과에 대한 추가 브리핑을 했고, 25일 고객 공지로 조사 진행 상황을 안내했다고 덧붙였다. 쿠팡은 “현재 진행 중인 정부 수사에 전적으로 협조하는 한편 2차 피해를 방지하는 데 필요한 모든 조처를 할 것”이라고 말했다.
그러나 정부 지시를 받아 쿠팡이 개인정보 유출 조사를 진행했다고 주장한 것에 대해 경찰은 협의한 사실이 없다고 선을 그었다. 쿠팡 수사를 맡은 서울경찰청 관계자는 “협의가 없었다. 쿠팡의 조사 과정에 대해서도 사실관계를 면밀히 확인할 것”이라고 했다.
김민영 유경진 기자 mykim@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사