‘매관매직 의혹’ 김건희·공여자 7명 기소
김건희 특검이 26일 이른바 ‘매관매직’ 의혹과 관련해 김 여사와 금품 공여자들 총 7명을 재판에 넘겼다. 특검은 공지를 통해 김 여사, 이봉관 서희건설 회장, 이배용 전 국가교육위원장, 이 전 위원장 비서 박모씨와 주임 A씨, 로봇개 사업가 서성빈씨, 최재영 목사 등 7명을 기소했다고 밝혔다.
김 여사는 2022년 3월 15일∼5월 20일 이 회장으로부터 사업상 도움과 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목으로 1억380만원 상당의 반클리프 아펠 목걸이를 받은 혐의를 받는다. 같은 해 4월과 6월에 이 전 위원장으로부터 교육위원장 임명 청탁을 명목으로 265만원 상당의 금거북이 등을 받은 혐의도 있다.
2022년 9월 8일 서씨로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의와 이듬해 2월 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만원 상당의 이우환 화백 그림을 받은 혐의도 받는다. 2022년 6월 20일∼9월 13일 최 목사로부터 공무원 직무에 관한 청탁을 받고 합계 540만원 상당의 디올백 가방 등을 받은 혐의도 포함됐다.
특검은 김 여사에게 특가법상 알선수재 혐의를 적용했다. 공여자인 이 회장, 서씨, 최 목사는 청탁금지법 위반 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이 전 위원장은 증거인멸교사, 박씨 등은 증거인멸 혐의를 각각 받는다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
