특검 ‘체포 방해’ 윤석열 징역 10년 구형
“범행 은폐 위해 국가기관 사유화”
내달 16일 비상계엄 관련 첫 선고
내란 특검이 체포 방해 의혹 등으로 재판에 넘겨진 윤석열 전 대통령에 대해 징역 10년을 구형했다. 12 3 비상계엄 사건으로 윤 전 대통령에 대해 이뤄진 특검의 첫 구형이다. 법원 선고는 다음 달 16일에 이뤄질 예정이다.
특검은 26일 서울중앙지법 형사35부(재판장 백대현) 심리로 열린 윤 전 대통령의 특수공무집행방해, 직권남용권리행사방해 등 혐의 결심공판에서 징역 10년을 선고해달라고 법원에 요청했다. 특검은 체포 방해 의혹에 징역 5년, 국무위원 심의·의결권 침해 및 비화폰 관련 증거인멸 혐의에 징역 3년, ‘사후 계엄선포문’ 작성 혐의에 징역 2년을 각각 구형했다.
특검 측은 “이 사건은 피고인이 자신의 범행을 은폐하고 정당화하기 위해 국가기관을 사유화한 중대 범죄”라며 “훼손된 헌법 질서와 법치주의를 바로 세우고 다시는 최고 권력자에 의한 권력 남용 범죄가 재발하지 않도록 엄중한 책임을 물을 필요가 있다”고 구형 이유를 설명했다.
특검은 지난 7월 윤 전 대통령이 올해 1월 공수처의 체포영장 집행을 방해했다고 보고 특수공무집행방해 혐의로 재판에 넘겼다. 한 차례 체포영장 집행이 무산된 뒤 대통령경호처는 윤 전 대통령의 지시에 따라 총기를 휴대하고 전술복을 착용한 채 이른바 ‘위력 순찰’을 벌인 것으로 조사됐다.
윤 전 대통령은 지난해 12월 3일 비상계엄 선포 당일 계엄 선포의 절차적 정당성을 확보하기 위해 정족수만 채운 채 졸속으로 국무회의를 진행해, 회의에 참석하지 못한 국무위원들의 심의권 행사를 침해한 혐의도 받는다. 또 계엄 해제 후 한덕수 전 국무총리 등이 부서(서명)한 문서에 의해 계엄이 이뤄진 것처럼 ‘사후 계엄 선포문’을 만든 혐의도 적용됐다.
다음 달 16일로 예정된 선고는 12·3 비상계엄 관련으로 윤 전 대통령에게 내려지는 첫 번째 선고가 될 전망이다. 이 재판과 별도로 윤 전 대통령은 내란 우두머리 혐의, 일반이적 혐의 등으로도 재판을 받고 있다. 이번 선고는 다른 재판의 결과를 가늠하는 기준이 될 것으로 보인다.
