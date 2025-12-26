“할인·홍보용 판매촉진비 등 내라”… 쿠팡, 납품업체에 2조 넘게 걷어
거래금액의 10% ‘부수입’ 올려
쿠팡이 지난해 납품업체로부터 할인행사와 광고·홍보, 판매 확대를 명목으로 2조3000억원이 넘는 비용을 거둬들인 것으로 나타났다. 유통업계 전반에서 판매수수료율 하락 흐름이 나타났음에도 판매촉진비와 판매장려금 등 우회로를 통해 거래금액의 약 10% 부수입을 올린 셈이다.
공정거래위원회는 25일 이 같은 내용을 포함한 대형마트와 온라인쇼핑몰 등 8개 업태에 속한 40개 주요 유통브랜드(유통업체)의 판매수수료율, 판매장려금, 추가 비용 등 실태조사 결과를 발표했다.
조사에 따르면 쿠팡은 지난해 매출액 36조1276억원 가운데 직매입 거래로 24조6953억원을 올렸다. 그러면서 납품업체가 할인·광고 등 판촉을 위해 부담한 판매촉진비(1조4212억원)와 판매 확대 명목의 판매장려금(9211억원)으로 총 2조3424억원을 받은 것으로 추산된다. 이는 각각 직매입 거래 금액의 5.76%와 3.73%로, 합산하면 약 9.5% 수준이다. 쿠팡은 2023년 6월 소매 거래를 100% 직매입으로 전환했다. 지난해 납품업체 수는 2만169곳이다.
이는 온라인쇼핑몰 전반의 추가 비용 상승에 영향을 미쳤다. 온라인쇼핑몰의 거래금액 대비 판매장려금 비율은 2020년 1.6%에서 지난해 3.5%로 5년 만에 두 배 이상 상승했는데, 전체 직매입 거래의 약 90%를 차지하는 쿠팡의 영향이 결정적이라는 게 공정위 설명이다. 온라인쇼핑몰 전체 평균 판매장려금 비율은 3.50%로, 쿠팡(3.73%)과 올리브영(6.26%)은 평균을 웃돌았다.
김태균 공정위 유통대리점정책과장은 “전체 온라인쇼핑몰 직매입 거래의 90% 정도를 쿠팡이 차지하고 있다”며 “거래금액 대비 비율은 올리브영도 높지만 전체 거래 규모를 고려하면 쿠팡의 기여도가 대부분이고, 해당 수치는 최근 5년간 급격하게 오르고 있다”고 말했다.
정부의 수수료 인하 유도 정책이 판매수수료율 지표에 집중된 사이 온라인쇼핑몰에서는 수수료 통계에 잡히지 않는 판매장려금이 납품업체 부담을 키우는 통로로 작용하고 있다는 지적이 나온다.
