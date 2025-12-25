시사 전체기사

[포토] 다양한 캐릭터 한자리

입력:2025-12-25 21:07
관람객이 25일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '서울일러스트레이션페어 V.20'에서 제품을 살펴보고 있다. 이번 아트페어는 일러스트레이션 중심의 디자인과 캐릭터 등을 전시한다.

권현구 기자

