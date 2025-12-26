숨 고르던 서울 집값, 상승 폭 다시 키웠다
선호단지 등 중심 일부 상승 거래
집값 상승 기대가 호가 고정시켜
한동안 숨 고르기를 하던 서울 집값이 상승 폭을 키웠다. 거래량과 평균 거래금액은 줄었지만 여전히 높게 형성된 호가가 영향을 미쳤다. 선호단지와 재건축 추진 단지를 중심으로 이뤄진 일부 상승 거래가 서울 집값 전체의 상승세를 이끌고 있다는 분석도 나온다.
25일 한국부동산원이 발표한 주간아파트가격동향에 따르면 12월 넷째 주 서울 아파트값은 0.21% 상승하며 전주(0.18%)보다 상승 폭을 키웠다. 11월 마지막 주부터 지난주까지 상승률은 0.17~0.18%로 큰 변동을 보이지 않았다. 부동산원은 “거래 수준은 낮은 편이지만 대단지·역세권 등 정주 여건이 양호한 단지와 재건축 추진 단지 위주로 상승 거래가 발생하며 서울 전체가 상승했다”고 분석했다.
서울 아파트 매매가격의 누적 상승률은 8.48%다. 올해 들어 서울에서 집값이 가장 많이 오른 곳은 송파구(20.52%)다. 이어 성동(18.72%), 마포(14.00%), 서초(13.79%), 강남(13.36%), 용산(12.87%) 순으로 나타났다.
다만 10·15 대책 이후 서울에서 이뤄지는 매매 거래의 평균치를 보면 ‘신고가 행진’이라고 보긴 어렵다. 이날 서울시 부동산정보광장에 따르면 12월에 거래된 아파트(1835건)의 평균 금액은 9억8480만원이다. 올해 월별 평균 거래금액 중 가장 낮다.
평균 거래가 하락에도 불구하고 가격 상승세가 이어지는 건 집값 상승 기대감으로 호가가 내려오지 않는 영향이 큰 것으로 보인다. 부동산원이 집계하는 주간아파트가격동향엔 실거래가뿐 아니라 호가도 반영된다. 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “서울 진입 대기 수요는 꾸준한데 토지거래허가제로 매물이 감소했고, 내년 입주 물량도 적다. 매도자들이 호가 조정에 적극적이지 않아 가격이 오르는 것으로 보인다”고 설명했다. 소수의 신고가 거래가 전체 집값을 끌어올리고 있다는 분석도 있다. 고준석 연세대 상남경영원 교수는 “한두 건의 신고가 거래도 통계에 반영이 되니 (전체가 상승한다는) ‘과잉 일반화의 오류’가 나타나고 있는 것일 수 있다”고 짚었다.
신규 공급 감소로 내년에도 집값 상승은 계속될 거란 전망이 많다. 부동산R114랩스에 따르면 지난 23일 기준 올해 민간 아파트 일반분양 물량(분양 예정 포함)은 12만1120가구로 집계됐다. 2010년(6만8396가구) 이후 가장 적다.
정부가 다음 달 추가 공급 대책 발표를 예고했지만 집값 상승 폭을 줄이긴 쉽지 않을 거란 목소리가 많다. 고 교수는 “기존 매물이 시장에 나와 순환할 방법을 찾지 못한다면 공급 대책만으로는 효과를 보기 어렵다”고 강조했다. 함 랩장은 “유휴부지·역세권 개발, 공공주택 공급, 그린벨트 해제 등으로 서울 공급량을 최대한 늘리는 게 중요하다. 2, 3기 신도시 지식산업센터나 상업시설의 용도변경을 통한 추가 공급방안을 마련하는 등 공급 시그널을 계속 보내야 한다”고 말했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
