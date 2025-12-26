엔비디아, 29조 질렀다… 추론 AI칩 스타트업 ‘그록’ 인수

규제 피해 인재·기술만 사들여

구글 TPU 설계 핵심인물도 이동

미래 경쟁자 선제적 흡수 평가



인공지능(AI) 반도체 시장의 ‘1인자’ 엔비디아가 200억 달러(약 29조원)를 투입해 AI 가속 칩 스타트업 ‘그록’을 사실상 인수했다. 엔비디아가 저전력·고성능을 앞세운 추론용 AI 칩 시장까지 영향력을 넓히는 동시에 막대한 자금력을 무기로 미래 경쟁자의 기술력을 선제적으로 흡수한 것이라는 평가가 나온다.



그록은 24일(현지시간) 자사 블로그를 통해 “그록의 추론 기술에 대해 엔비디아와 비독점적 라이선스 계약을 체결했다”며 “이 계약은 고성능·저비용 추론 기술에 대한 접근성 확대라는 공동의 목표를 반영한다”고 밝혔다. 또 “조너선 로스 그록 창업자 겸 최고경영자(CEO)와 서니 마드라 사장 등이 엔비디아에 합류해 기술 확장을 지원할 것”이라고 설명했다.



2016년 설립된 그록은 AI 추론 전용 칩인 언어처리장치(LPU)을 주력 제품으로 판매하는 기업이다. AI 학습·추론 전 과정에 사용이 가능한 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)보다 범용성은 떨어지지만, 에너지 효율이 3~6배 높으며 압도적인 추론 속도를 구현한다고 강조해왔다. 그록은 최근 엔비디아 GPU의 대항마로 떠오른 구글 텐서처리장치(TPU) 설계의 핵심 인물인 로스 CEO가 창업한 기업이라는 점에서도 주목을 받았다.



엔비디아와 그록은 기술 라이선스 계약을 체결했지만 사실상 인수에 가깝다는 해석이 나온다. 미국 빅테크들 사이에서는 정부의 반독점 규제를 피하기 위한 우회 전략으로 스타트업 직접 인수 대신 핵심 인재와 기술을 넘겨받고 대가를 지불하는 ‘인력 흡수’ 형태의 거래가 종종 이뤄진다. 블룸버그 통신은 이번 거래가 메타의 스케일AI 인수, 알파벳의 캐릭터AI 인력·기술 확보와 유사한 방식이라고 전했다.



그록은 “사이먼 에드워즈 최고재무책임자(CFO)가 CEO 역할을 맡아 그록을 독립 기업으로 운영할 예정”이라며 “기존 그록 클라우드 사업 역시 차질 없이 이어갈 계획”이라고 말했다.



양사는 구체적인 계약 금액을 공개하지 않았지만, 미 경제매체 CNBC는 엔비디아가 그록에 현금 200억 달러(약 29조원)를 지급했다고 보도했다. 이는 엔비디아 역사상 최대 규모 거래다. 2019년 이스라엘 데이터센터 네트워크 솔루션 기업 멜라녹스를 인수하며 지불했던 70억 달러의 약 3배에 달한다.



엔비디아의 이번 ‘빅딜’은 추론 특화 AI 칩의 전성비(전력 대비 성능)를 무기로 ‘탈(脫)엔비디아’ 생태계 구축에 부심하던 국내외 기업들의 전략을 시험대에 올려 놓았다는 평가다. 구글의 TPU ‘아이언우드’, 퀄컴의 ‘AI200·AI250’, 인텔의 저전력 GPU ‘크레센트 아일랜드’ 등이 대표적이다. 국내 반도체 기업 리벨리온과 퓨리오사AI 역시 각각 신경망처리장치(NPU) ‘리벨쿼드’와 ‘레니게이드’의 본격 판매를 앞두고 있다. 다만 업계 일각에서는 “엔비디아의 참전이 추론용 AI 칩 시장 파이 자체를 키우는 계기가 될 수 있다”는 관측도 나온다.



양윤선 기자 sun@kmib.co.kr



