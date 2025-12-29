50만원에도 지갑 선뜻… 5~6시간 줄서도 괜찮아… ‘연말 필수템’ 된 케이크

“가족과 함께”“나에게 주는 선물”

SNS 인증샷 함께 소비층 넓어져

마진도 높아 유통업계 효자 등극



기념일이 많은 연말을 맞아 케이크가 불티나게 팔리고 있다. 특별한 날에 호텔이나 유명 제과점에서만 케이크를 즐기던 과거와 달리 소셜미디어(SNS)의 ‘인증 문화’ 영향으로 일상 속에서 케이크를 즐기는 이들이 증가해서다. 케이크 구매 문화가 대중의 일상에 스며들며 연말 케이크 판매 경쟁이 유통업계 전반으로 확산하고 있다.



케이크는 기업 입장에서도 효자 품목으로 꼽힌다. 경기 불황이 장기화하는 상황 속에서 수익을 보장받을 수 있는 몇 안 되는 제품이다. 이색 케이크 상품을 출시해 자연스럽게 홍보 효과를 볼 수도 있다. 케이크는 원가 대비 마진이 높아 수익성 향상에도 도움을 준다. 유통업계 관계자는 “케이크는 유통업계에서 포기할 수 없는 아이템”이라며 “케이크 경쟁은 더욱 치열해질 것”이라고 말했다.



서울에 사는 직장인 박모(31)씨는 “몇 년 전부터 연말이 되면 나에게 주는 선물로 케이크를 사기 시작했다”며 “연말 분위기를 내면서 한 해를 마무리하는 기분이 좋다. 요즘엔 작은 크기로 나오는 케이크도 많아서 경제적 부담도 덜하다”고 말했다. 직장인 최모(46)씨는 “케이크를 핑계로 가족들과 둘러앉아 얘기를 나누는 시간을 만들었다. 앞으로도 연말·연초에 케이크를 구매할 예정”이라고 했다.



한 해의 마지막을 케이크와 함께 보내려는 사람들은 강추위 속에도 ‘오픈런’을 불사하고 있다. 대전의 유명 빵집 성심당이 본점에서 겨울 한정 상품 ‘딸기시루 시리즈’를 판매하기 시작하자 판매 첫날 200m가 넘는 대기 줄이 생겼다. 5~6시간을 기다려서 겨우 케이크를 구매할 수 있었다는 증언도 나온다. 인기 과열로 인한 ‘리셀’ 현상도 나타났다. 중고거래 플랫폼에서는 4만원대 케이크를 10만원대에 판매했다는 글도 찾아볼 수 있다.





유명 제과점에서 외에도 거의 모든 유통 채널에서 케이크를 판매하면서 소비자들의 선택지는 점점 다양해지는 추세다. 가성비 상품과 프리미엄 상품 등 소비자가 취향이나 상황에 맞게 고를 수 있는 케이크도 많아졌다. 사전예약 수요도 급증하고 있다. 대형마트도 사전예약을 진행하며 케이크 경쟁에 뛰어들었다. 과거 대형마트는 연말 케이크 시장에서 ‘싼 케이크’ 포지션을 잡고 틈새 수요만 가져갔지만, 최근 들어서는 ‘싸고 제대로 된 케이크’를 캐치프레이즈로 내걸고 마케팅을 펼치고 있다.



이마트 트레이더스는 ‘딸기 한가득 케이크’를 사전예약과 현장 판매량을 합해 6000개 이상 판매했다. 한 달도 안 돼 거둔 성과다. 한가득 케이크 시리즈는 트레이더스가 올해 2월부터 시즌제로 운영하고 있는 베이커리다. 제철 과일을 풍성하게 넣어 맛과 비주얼을 모두 잡은 시그니처 케이크다. 딸기, 망고, 메론 등을 활용해 만든 한가득 케이크는 올해 누적 매출 약 7억6000만원을 달성했다. 특히 3만원 후반대 가격의 딸기 한가득 케이크는 SNS에서 입소문이 나며 사전예약이 조기 마감됐다. 이외에 ‘홀리데이 딸기 케이크’ ‘딸기에 무너진 생크림 케이크’ 등도 목표 수량이 조기 완판되는 등 큰 인기를 끌었다.



홈플러스는 자체 베이커리 ‘몽 블랑제’를 통해 크리스마스 케이크 수요를 겨냥했다. 매장에서 만든 생크림과 직접 생산한 케이크 시트 등 양질의 재료를 사용해 고품질을 유지할 수 있다는 점을 강조했다. ‘딸기몽땅 생크림 케이크 1호’는 온라인 구매가 기준 2만2960원에, ‘딸기 초코 생크림 케이크 1호’는 2만800원에 구매 가능하다. 48개의 딸기가 들어간 대형 파티 치수 케이크 ‘메가 딸기 몽땅 생크림 케이크’는 오프라인에서만 한정 판매되며 가격은 5만5920원이다.



롯데마트 5개점에서 운영 중인 자체 베이커리 브랜드 ‘풍미소’에선 국산 담양 딸기를 활용한 디저트를 선보였다. ‘담양 딸기 생크림 케이크’ 1호는 할인가 2만5911원, 2호는 2만9241원이다. 담양 딸기 미니 케이크는 1만9791원에 제공한다. 풍미소 스테디셀러 담양 딸기 트라이플은 1만5921원에 구입할 수 있다.



편의점업계도 가성비 케이크 출시에 박차를 가하고 있다. 젊은 사람들이 주이용층인 만큼 1~2인 가구를 겨냥한 차별화 요소를 앞세워 마케팅에 나섰다. GS25는 4900원짜리 버터베어클스미니케이크, 깜자초코미니케이크를 선보였다. 고물가로 주머니 사정이 좋지 않은 젊은 소비자의 마음을 잡겠다는 전략이다. 12월(1일~22일) GS25 케이크 카테고리 판매 1위를 기록했다. 세븐일레븐은 테디베어 캐릭터를 활용한 ‘테디베어 미니우유케이크’ ‘테디베어 미니초코케이크’를 출시했다. CU와 이마트24에서도 2만원대 연말 케이크를 선보였다.





프랜차이즈업계 역시 케이크 마케팅에 분주한 모습이다. SPC그룹이 운영하는 배스킨라빈스는 아이스크림 케이크의 장점을 살려 차별화를 꾀했다. ‘초코를 품은 딸기 바스켓’ ‘주토피아 쁘띠케이크’ 등은 이색 디자인으로 인기를 끌고 있다. 파리바게뜨의 홀리데이 시즌 케이크 ‘베리밤’은 케이크 겉면을 신선한 생딸기로 채워 시각적 요소를 강화했다. 스타벅스가 사전예약으로 준비한 홀케이크 전 제품은 조기 완판되며 연말 수요를 입증했다.





특급호텔의 프리미엄 케이크 출시 경쟁도 치열하다. 높은 품질의 초고가 케이크를 선보여 브랜드 이미지를 강화하려는 것이다. 서울신라호텔은 최근 홀리데이 스페셜 케이크 5종을 선보였다. 트러플 케이크 ‘더 파이니스트 럭셔리’는 1개에 50만원에 달하는 케이크로 하루 최대 3개만 판매한다. 워커힐 호텔은 눈 덮인 겨울 마을을 형상화한 화이트 초콜릿 케이크 ‘뤼미에르 블랑슈’를 38만원에 출시했다. 웨스틴조선 서울은 ‘골든 머랭 트리’ 케이크를 35만원에 선보였다. 식용 금으로 감싼 머랭 장식을 얹었다. 롯데호텔은 붉은색 장식을 활용한 ‘오너먼트 케이크’를 30만원에 내놨다. 롯데호텔이 11만5000원에 판매하는 ‘프리미엄 딸기 케이크’는 이미 베스트셀러 반열에 올랐고 지난해 판매율은 전년 대비 약 5% 증가했다.



수익성이 어느 정도 보장되고 마케팅 효과가 확실하다는 점에서 기업들의 케이크 전쟁은 당분간 계속될 것으로 보인다. 다만 전반적인 케이크 가격이 지나치게 높게 형성돼있다는 지적도 나온다. 가성비를 앞세운 제품마저도 내용물에 비해 비싸다는 것이다. 특히 일부 브랜드에선 고가 케이크 겉면에만 초콜릿이 발라져 있고 내부는 비어서 논란에 휩싸이는 일도 있었다. 유통업계 관계자는 “케이크 판매에 적극적으로 나서는 것은 좋지만, 소비자를 기만하는 일이 벌어져서는 안 된다”며 “수익성에 눈이 멀어 기업의 브랜드 가치를 훼손하는 것은 장기적인 관점에서 바람직하지 못하다”고 지적했다.



박성영 기자 psy@kmib.co.kr



