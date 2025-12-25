‘미국 기업’ 쿠팡, 한·미 통상갈등 불씨 되나

대통령실, 장관급 긴급대책회의

쿠팡, 美 정·관계 대규모 로비 의혹

하원의원 “한국이 우리 기업 공격”

정부 외교라인 총출동 대응책 논의

서울 시내 한 주차장에 쿠팡 배달 차량이 주차돼 있다. 연합뉴스

대통령실이 성탄절인 25일 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태에 대한 대책 마련을 위해 긴급 관계부처 장관급 회의를 열었다. 대규모 과징금 부과, 택배운송사업자 인허가권 박탈, 영업정지, 특별세무조사, 경찰수사 등 쿠팡에 대한 전방위 압박 조치를 검토 중인 정부 움직임이 한·미 통상 갈등으로 비화할 우려가 제기되자 대통령실과 정부의 외교라인까지 회의에 총출동했다.



김용범 대통령실 정책실장은 이날 오후 쿠팡 사태에 대한 긴급대책회의를 직접 주재했다. 회의에는 과학기술정보통신부 장관, 개인정보보호위원장, 방송미디어통신위원장, 공정거래위원장 등 관계부처 장관급 인사는 물론 경찰청 등 수사기관 관계자들까지 대거 참석한 것으로 알려졌다.



특히 외교부 장관과 대통령실 국가안보실 관계자 등 외교라인 핵심 인사들까지 참석 대상에 포함된 것으로 전해졌다. 최근 쿠팡의 미 정·관계 로비 의혹이 제기되고 이에 따른 한·미 무역 갈등 가능성이 미 측 인사로부터 언급되자, 미 당국의 정확한 입장을 공유하며 범부처 차원의 대응 방안을 마련하기 위한 것으로 풀이된다.



실제 쿠팡 측은 한국 정부의 대규모 제재 움직임이 미국 기업에 대한 차별적 대우임을 미 정부 인사 측에 설명해 온 것으로 전해졌다. 트럼프 행정부 1기 당시 국가안보보좌관이었던 로버트 오브라이언은 지난 23일(현지시간) 엑스에 올린 글에서 “한국이 미국 테크기업을 겨냥해 (한국과 무역 관계 균형 회복을 위한) 도널드 트럼프 미 대통령의 노력을 훼손한다면 매우 유감스러운 일이 될 것”이라고 경고했다. 그러면서 “국회가 쿠팡을 공격적으로 겨냥하는 것은 향후 공정위의 차별적 조치와 미국 기업에 대한 규제 장벽을 광범위하게 구축하는 발판이 될 것”이라고 주장했다.



공화당 소속 대럴 이사 하원의원도 강경우파 매체 데일리콜러 기고문에 “한국 정부가 미국 기업을 상대로 공격적 캠페인을 벌이고 있다”며 “한국이 중국, 쿠바, 북한 등과 같은 정책을 가진 불량국가 대열에 가담했다”고 비판했다.



지난 18일엔 미국 워싱턴DC에서 개최 예정이던 한·미 자유무역협정(FTA) 공동위원회 비공개회담이 미 무역대표부(USTR)의 일방적 불참 통보로 취소됐다. 현지 언론은 디지털 정책에 대한 견해 차이를 회담 취소 원인으로 보도했는데, 쿠팡을 비롯한 플랫폼 기업 규제를 문제 삼은 것 아니냐는 해석이 나왔다.



정부는 미국 내부에서 쿠팡의 개인정보 유출 책임보다는 미국 기업이 한국에서 받는 처우의 부당성만 강조되는 프레임이 쿠팡 측의 광범위한 로비에 따른 것으로 의심하고 있다. 미 연방 상원 로비 보고서에 따르면 쿠팡은 2021년 8월부터 최근까지 5년간 1075만 달러(약 159억2000만원)를 로비에 썼다. 연방 상·하원뿐 아니라 미 상무부, 국무부, 농무부, 재무부, USTR, 백악관, 국가안전보장회의(NSC)까지 로비 대상에 포함됐다.



이동환 이가현 기자 huan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 대통령실이 성탄절인 25일 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태에 대한 대책 마련을 위해 긴급 관계부처 장관급 회의를 열었다. 대규모 과징금 부과, 택배운송사업자 인허가권 박탈, 영업정지, 특별세무조사, 경찰수사 등 쿠팡에 대한 전방위 압박 조치를 검토 중인 정부 움직임이 한·미 통상 갈등으로 비화할 우려가 제기되자 대통령실과 정부의 외교라인까지 회의에 총출동했다.김용범 대통령실 정책실장은 이날 오후 쿠팡 사태에 대한 긴급대책회의를 직접 주재했다. 회의에는 과학기술정보통신부 장관, 개인정보보호위원장, 방송미디어통신위원장, 공정거래위원장 등 관계부처 장관급 인사는 물론 경찰청 등 수사기관 관계자들까지 대거 참석한 것으로 알려졌다.특히 외교부 장관과 대통령실 국가안보실 관계자 등 외교라인 핵심 인사들까지 참석 대상에 포함된 것으로 전해졌다. 최근 쿠팡의 미 정·관계 로비 의혹이 제기되고 이에 따른 한·미 무역 갈등 가능성이 미 측 인사로부터 언급되자, 미 당국의 정확한 입장을 공유하며 범부처 차원의 대응 방안을 마련하기 위한 것으로 풀이된다.실제 쿠팡 측은 한국 정부의 대규모 제재 움직임이 미국 기업에 대한 차별적 대우임을 미 정부 인사 측에 설명해 온 것으로 전해졌다. 트럼프 행정부 1기 당시 국가안보보좌관이었던 로버트 오브라이언은 지난 23일(현지시간) 엑스에 올린 글에서 “한국이 미국 테크기업을 겨냥해 (한국과 무역 관계 균형 회복을 위한) 도널드 트럼프 미 대통령의 노력을 훼손한다면 매우 유감스러운 일이 될 것”이라고 경고했다. 그러면서 “국회가 쿠팡을 공격적으로 겨냥하는 것은 향후 공정위의 차별적 조치와 미국 기업에 대한 규제 장벽을 광범위하게 구축하는 발판이 될 것”이라고 주장했다.공화당 소속 대럴 이사 하원의원도 강경우파 매체 데일리콜러 기고문에 “한국 정부가 미국 기업을 상대로 공격적 캠페인을 벌이고 있다”며 “한국이 중국, 쿠바, 북한 등과 같은 정책을 가진 불량국가 대열에 가담했다”고 비판했다.지난 18일엔 미국 워싱턴DC에서 개최 예정이던 한·미 자유무역협정(FTA) 공동위원회 비공개회담이 미 무역대표부(USTR)의 일방적 불참 통보로 취소됐다. 현지 언론은 디지털 정책에 대한 견해 차이를 회담 취소 원인으로 보도했는데, 쿠팡을 비롯한 플랫폼 기업 규제를 문제 삼은 것 아니냐는 해석이 나왔다.정부는 미국 내부에서 쿠팡의 개인정보 유출 책임보다는 미국 기업이 한국에서 받는 처우의 부당성만 강조되는 프레임이 쿠팡 측의 광범위한 로비에 따른 것으로 의심하고 있다. 미 연방 상원 로비 보고서에 따르면 쿠팡은 2021년 8월부터 최근까지 5년간 1075만 달러(약 159억2000만원)를 로비에 썼다. 연방 상·하원뿐 아니라 미 상무부, 국무부, 농무부, 재무부, USTR, 백악관, 국가안전보장회의(NSC)까지 로비 대상에 포함됐다.이동환 이가현 기자 huan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지