“PGA 입성 못했지만, 자신감 얻었다”… 배용준, 미국무대 실패에서 배운 교훈
첫 Q스쿨 파이널 도전에서 배운 교훈
“낯선 대회장 적응 능력 키울 것”
내년 시즌 목표는 제네시스 대상
“코스와 잔디 등 대회장 분위기만 제대로 파악하면 될 것 같다는 자신감이 생겼다. 그게 가장 큰 수확이다.”
미국프로골프(PGA)투어 퀄리파잉 스쿨(Q스쿨) 파이널에 도전했다가 공동 85위에 그쳐 미국 진출 뜻을 이루지 못하고 돌아온 배용준(25·CJ)의 소감이다.
배용준은 올 시즌 한국프로골프(KPGA)투어 제네시스 포인트 5위 자격으로 Q스쿨 2차전에 출전해 공동 14위에 들어 파이널 진출에 성공했다. 배용준이 Q스쿨 파이널에 나선 것은 올해가 처음이었다.
대전 자택에서 휴식을 취하고 있는 배용준은 국민일보와 전화 인터뷰에서 “아주 작은 실수가 곧장 결과로 이어지는 무대였다”며 “익숙하지 않은 코스에서 경기하더라도 신속하게 적응해야 하는 능력과 경기 운영 능력을 더 키워야 한다는 걸 실감했다”고 돌아봤다. 이어 “공격적으로 플레이하고 기회가 찾아왔을 때 버디를 만들어내는 집중력은 내세울 만한 내 강점이라 생각했다”며 “이번 경험으로 더 큰 무대에서도 해볼 수 있다는 자신감을 얻었다”고 힘줘 말했다.
배용준은 또 “실패해서 할 말이 많지는 않지만, 굳이 실패의 원인을 꼽자면 생소한 코스와 국내와는 완전히 다른 잔디에 대한 적응이 부족했던 것 같다”며 “다만 고무적인 점은 쇼트 게임이 2차전부터 엄청나게 좋아진 것이다. 게다가 자신감이 붙어서인지 대회 기간 비거리도 늘었다. 대회장 분위기에 대한 적응만 제대로 한다면 내년에는 ‘톱5’도 기대해도 될 것 같다”고 강한 자신감을 내보였다.
PGA투어는 Q스쿨 파이널에서 상위 5위 이내에 들면 다음 시즌 투어 카드를 부여한다.
배용준은 2022년 KPGA투어에 데뷔했다. 4년 차인 올 시즌 커리어 하이를 기록했다. 지난 5월 제주 사이프러스 골프앤리조트에서 열린 KPGA 클래식 우승을 포함해 20개 대회에 출전해 5차례 ‘톱10’에 입상했다. 2022년 신인상 수상 이후 3년 만에 제네시스 포인트 5위를 기록했고, 시즌 획득 상금도 4억374만원으로 투어 데뷔 이후 개인 최다를 경신했다.
배용준은 “올 시즌 우승을 하면서 나 자신을 다시 믿게 된 한 해였다”며 “기복은 있었지만 출전하는 매 대회, 매 라운드 끝까지 집중하려고 노력했다. 멘탈도 많이 강해졌다. 결과보다 과정에 집중하는 법을 배운 시즌이기도 했다”고 소회를 밝혔다.
현재 국내에서 훈련 중인 배용준은 내년 1월17일부터 약 2개월 일정으로 김홍식, 성시우 프로가 이끄는 골프존아카데미 소속 선수들과 함께 베트남 전지훈련을 떠날 예정이다. 전지훈련 기간에 아시안투어 1~2개 대회에도 출전할 계획이다. 배용준은 제네시스 포인트 5위 자격으로 아시안투어 인터내셔널 시리즈 대회는 모두 출전할 수 있다.
배용준은 “요즘 집에서 휴식을 취하고 있다. 물론 훈련도 게을리하지 않고 있다. 체력 훈련을 많이 해야 한다는 걸 느껴 체력과 샷 훈련을 병행하고 있다”고 말했다. 그는 “워낙 집돌이여서 그 외 시간에는 집 밖으로 안 나간다”며 “집에 있을 땐 넷플릭스를 시청하거나 좋아하는 게임을 한다. 전지훈련 가기 전에 국내 여행을 다녀올 생각도 있다”고 했다.
배용준은 통산 2승을 기록 중이다. 공교롭게도 두 차례 우승 모두 변형 스테이블포드 방식에서 거둔 것이다. 그래서 내년에는 스트로크플레이 대회에서 1승 이상 거두고 싶은 마음이 간절하다.
배용준은 “2026시즌은 기회를 결과로 바꾸는 해로 만들고 싶다”며 “기회를 놓치지 않는 플레이로 한 시즌 꾸준히 경쟁해 ‘제네시스 대상’을 받고 싶다”고 목표를 밝혔다.
그가 제네시스 대상 수상에 올인하는 데에는 이유가 있다. 해외 진출을 앞당길 수 있는 지름길이기 때문이다. KPGA투어 제네시스 대상 수상자는 PGA투어 Q스쿨 파이널 직행권과 DP월드투어 시드가 주어진다.
그는 “올해 샷 감각을 유지한다면 해볼 만하다”며 “골프를 시작할 때부터 줄곧 해외투어 진출을 목표로 해 왔기에 그런 제가 ‘제네시스 대상’에게 주어지는 메리트에 욕심을 내는 것은 당연하다”고 말했다. 이어 “꼭 그 기회를 잡도록 하겠다. 많은 관심과 성원을 부탁드린다”고 당부했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
