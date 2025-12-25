트럼프가 밀어준 후보가 온두라스 대선 승리

우파 아스푸라 당선으로 정권교체

중남미 거센 ‘우파 바람’ 최신 사례

온두라스 우파 야당 대선 후보 나스리 아스푸라가 투표 이튿날인 지난 1일(현지시간) 수도 테구시갈파에서 기자회견을 하는 모습. 아스푸라는 24일 당선이 확정됐다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령의 선거 개입 논란 등으로 개표가 한 달 가까이 지연된 온두라스 대선에서 우파 야당 국민당의 나스리 아스푸라 후보가 승리했다.



파이낸셜타임스(FT)에 따르면 온두라스 중앙선거관리위원회는 24일(현지시간) “아스푸라 후보가 득표율 40.27%를 기록해 당선을 확정했다”고 발표했다. 지난달 30일 투표 이후 24일 만에 대선 승자가 가려진 것이다. 아스푸라는 내년 1월 27일 취임해 2030년까지 집권한다. 건설 사업가 출신으로 수도 테구시갈파 시장을 지낸 그는 친기업 정책을 예고한 상태다. 그는 선관위 발표 직후 엑스에서 “집권할 준비가 됐다. 여러분을 실망시키지 않겠다”고 밝혔다.



이번 대선은 개표 시스템의 기술적 오류와 더불어 트럼프 대통령의 외압 논란까지 불거져 차질이 빚어졌다. 트럼프는 대선을 앞둔 지난달 26일 좌파 집권당 리브레의 릭시 몬카다 후보를 비난하며 “온두라스 국민이 아스푸라를 선출하기를 바란다. 그가 패배하면 재정 지원을 끊겠다”고 위협했다.



이에 리브레를 중심으로 트럼프에 의한 부정선거 의혹이 제기됐고, 지난 9일에는 시오마라 카스트로 대통령이 “우리 국민을 위협한 트럼프를 규탄한다”고 밝혔다. 다만 몬카다 후보는 이미 당선권에서 멀어진 상태였다. 개표 결과 19.19%를 득표하는 데 그쳤다.



아스푸라와 접전을 펼친 경쟁자는 중도 야당 자유당의 살바도르 나스라야 후보다. 나스라야의 득표율은 39.55%로 아스푸라와의 격차가 1% 포인트 이내다. FT는 “나스라야가 패배를 승복하지 않고 있다”고 전했다. 이에 따라 재검표 요구 등 대선 후폭풍이 한동안 사그라지지 않을 것으로 보인다.



온두라스에서도 우파로 정권교체가 이뤄지면서 중남미의 ‘블루 타이드’(blue tide·우파 물결)가 한층 거세졌다. 마코 루비오 미 국무장관은 “온두라스 국민의 선택”이라며 환영했다. ‘남미의 트럼프’로 불리는 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령은 “‘마약 사회주의’의 완패”라고 평가했다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr 2445 응원 하기 Boom de yada 도널드 트럼프 미국 대통령의 선거 개입 논란 등으로 개표가 한 달 가까이 지연된 온두라스 대선에서 우파 야당 국민당의 나스리 아스푸라 후보가 승리했다.파이낸셜타임스(FT)에 따르면 온두라스 중앙선거관리위원회는 24일(현지시간) “아스푸라 후보가 득표율 40.27%를 기록해 당선을 확정했다”고 발표했다. 지난달 30일 투표 이후 24일 만에 대선 승자가 가려진 것이다. 아스푸라는 내년 1월 27일 취임해 2030년까지 집권한다. 건설 사업가 출신으로 수도 테구시갈파 시장을 지낸 그는 친기업 정책을 예고한 상태다. 그는 선관위 발표 직후 엑스에서 “집권할 준비가 됐다. 여러분을 실망시키지 않겠다”고 밝혔다.이번 대선은 개표 시스템의 기술적 오류와 더불어 트럼프 대통령의 외압 논란까지 불거져 차질이 빚어졌다. 트럼프는 대선을 앞둔 지난달 26일 좌파 집권당 리브레의 릭시 몬카다 후보를 비난하며 “온두라스 국민이 아스푸라를 선출하기를 바란다. 그가 패배하면 재정 지원을 끊겠다”고 위협했다.이에 리브레를 중심으로 트럼프에 의한 부정선거 의혹이 제기됐고, 지난 9일에는 시오마라 카스트로 대통령이 “우리 국민을 위협한 트럼프를 규탄한다”고 밝혔다. 다만 몬카다 후보는 이미 당선권에서 멀어진 상태였다. 개표 결과 19.19%를 득표하는 데 그쳤다.아스푸라와 접전을 펼친 경쟁자는 중도 야당 자유당의 살바도르 나스라야 후보다. 나스라야의 득표율은 39.55%로 아스푸라와의 격차가 1% 포인트 이내다. FT는 “나스라야가 패배를 승복하지 않고 있다”고 전했다. 이에 따라 재검표 요구 등 대선 후폭풍이 한동안 사그라지지 않을 것으로 보인다.온두라스에서도 우파로 정권교체가 이뤄지면서 중남미의 ‘블루 타이드’(blue tide·우파 물결)가 한층 거세졌다. 마코 루비오 미 국무장관은 “온두라스 국민의 선택”이라며 환영했다. ‘남미의 트럼프’로 불리는 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령은 “‘마약 사회주의’의 완패”라고 평가했다.김철오 기자 kcopd@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지