플라스틱 빨대 대신 플라스틱 뚜껑 ‘무늬만 친환경’

프랜차이즈 업체들 ‘눈 가리고 아웅’

플라스틱 더 들고 소비자는 불편해

서울 시내의 한 카페에서 일회용 플라스틱 컵에 담겨 판매되는 커피. 연합뉴스

직장인 안모(26)씨는 최근 서울 광진구 건대입구역 햄버거 매장에서 음료를 주문한 뒤 빨대를 요청했지만 받지 못했다. 매장 직원은 친환경 정책으로 빨대를 줄 수 없다며 불편하면 매장 선반에 비치된 플라스틱 드링킹 리드(입을 대고 음료를 바로 마실 수 있는 뚜껑)를 사용하라고 설명했다. A씨는 25일 “매장 안을 둘러보니 거의 모든 테이블에서 플라스틱 리드를 쓰고 있었다”며 “플라스틱을 줄이겠다고 빨대를 없앴다면서 플라스틱 리드는 가능하다는 점이 이해되지 않는다”고 말했다.



주요 프랜차이즈 업체들이 환경 보호를 명분으로 매장에서 플라스틱 빨대 대신 같은 재질의 리드를 제공하면서 ‘무늬만 친환경’이라는 비판이 나온다. 플라스틱 빨대만 아니면 된다는 눈가리고 아웅식 조치가 수년째 반복되면서 소비자들의 불편만 가중되고 있다.



프랜차이즈 햄버거 매장을 자주 찾는 박모(30)씨는 “플라스틱 리드는 자칫하면 음료가 흐를 수 있어 불편하다”며 “같은 플라스틱인데 더 편리한 빨대를 주지 않는 이유를 모르겠다”고 말했다.



또 드링킹 리드는 기존 플라스틱 빨대보다 훨씬 많은 양의 플라스틱을 사용한다. 컵 전체를 덮는 구조여서 소재 사용량이 많고 재질과 형태 특성상 재활용도 쉽지 않다. 그럼에도 업계는 이를 친환경 대체재라고 주장한다.



이 같은 문제는 이미 수년 전부터 지적돼 왔다. 환경부(현 기후에너지환경부)는 2022년 플라스틱 빨대 등 일회용품 사용 규제를 시행했지만 규제 대상에는 드링킹 리드를 포함한 플라스틱 뚜껑을 포함시키지 않았다. 이로 인해 플라스틱 빨대 사용이 제한된 매장들은 대안으로 드링킹 리드를 도입했고, 그린워싱 논란이 제기됐다. 그린워싱이란 실제로는 환경보호 효과가 없는데도 친환경인 것처럼 포장하는 것을 뜻한다.



이후 3년 가까운 시간이 흘렀지만 구조적인 개선은 이뤄지지 않은 상태다. 환경단체와 전문가들 사이에서는 보여주기식 대책이라는 비판이 나오고 있다. 홍수열 자원순환사회경제연구소장은 “플라스틱 리드 사용은 사실상 플라스틱 사용량이 증가하는 풍선효과가 일어나는 것”이라며 “정부가 플라스틱 리드에 대한 규제도 검토해야 한다”고 말했다.



정부는 지난 23일 2030년까지 폐플라스틱 배출량을 예상 배출량 대비 30% 줄이겠다는 내용을 담은 탈플라스틱 종합대책 정부안을 발표한 바 있다.



차민주 기자 lali@kmib.co.kr



