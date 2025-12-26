“익명계정 은따는 못 잡아”… SNS 타고 활개치는 신종 학폭
올해 총 1만7891명 검거… 22% 늘어
신체폭력보다 단체 채팅방 뒷담화
모욕·명예훼손 등 1년새 49% 껑충
“요즘 신체폭력 사건은 드물어요. SNS 단체 채팅방에서 피해자 뒷말하면서 은밀하게 따돌립니다. 익명 계정으로 모욕적인 글을 올리면 범인도 못 찾아요.”
10년 차 초등교사 A씨는 25일 “최근 학교폭력은 피해 학생이 힘들어해도 가해자를 특정하기 힘드니 대처가 쉽지 않다”며 이같이 말했다.
학교폭력 양상이 직접적인 신체 폭력에서 디지털 환경을 기반으로 한 지능화된 폭력으로 변화하고 있다. SNS 등 디지털 환경에 익숙한 청소년들의 위법행위가 늘면서 학교 현장에서는 마땅한 대응 방안을 찾지 못해 당황해하는 모습이다.
신종 유형 증가 영향으로 학교폭력은 증가세다. 경찰청에 따르면 올들어 9월까지 학교폭력 가해 학생 검거 건수는 1만7891명으로 전년 동기(1만4710명) 대비 21.6% 증가했다. 2023년 전체 검거 학생 수(1만5437명)를 3분기 만에 넘어섰다.
특히 협박·모욕·명예훼손 등 학교폭력 유형은 전년 대비 48.6% 증가해 모든 범죄 유형 중 가장 높은 증가율을 보였다. 이들 유형은 교묘한 심리적 폭력이나 사이버폭력과 관련이 깊다. 전통적인 학교폭력 유형인 폭행·상해와 금품갈취는 증가율이 상대적으로 낮았다.
교육부가 올해 4~5월 초중고생 326만명을 대상으로 실태조사한 결과를 보면 학교폭력 중 집단 따돌림은 2024년 15.5%에서 올해 16.4%로 0.9% 포인트 증가했다. 딥페이크, 집단폭행 영상 유포, 단체 채팅방 따돌림, 악성 댓글 등을 포함한 사이버폭력 비중도 7.4%에서 7.8%로 상승했다. 반면 신체폭력 비중은 지난해 15.5%에서 올해 14.6%로 0.9% 포인트 감소했다.
학교폭력의 심각성은 학생들도 체감하고 있다. 서울경찰청이 서울 지역 초중고생 6만7097명을 대상으로 한 설문조사 결과 응답자의 18%가 학교폭력 또는 청소년 범죄가 심각하다고 답했다.
신종 학교폭력의 대표 유형은 인스타그램 단체 DM(다이렉트 메시지) 방에서의 ‘은따’(은근한 따돌림)다. 따돌림 대상을 빼고 단체 채팅방을 만들어 험담하는 경우 등이다. 심지어 딥페이크 영상을 만들어 공유하기도 한다. 피해가 발생해도 단체 채팅방이 사라지면 가해자를 특정하지 못하거나 증거가 없어 처벌이 어렵다. 피해 청소년들에게는 더 큰 심리적 충격을 주는 셈이다. 최근에는 또래 학생을 폭행하고 조롱하는 모습을 찍은 영상을 인스타그램 스토리에 올려 공유하는 2차 가해 사례도 등장했다. 가해자는 24시간 이후 게시물이 사라지는 점을 십분 활용한다. 제한된 시간 안에 증거를 수집하지 못하면 처벌이 쉽지 않다는 얘기다.
임준태 동국대 경찰행정학과 교수는 “학생들이 장난이나 뒷담화라고 인식하는 행위도 명백한 폭력이며 처벌 대상이 될 수 있다는 점을 분명히 인식시키는 예방 교육이 필요하다”며 “학생과 학교, 수사기관이 협력해 초기 증거 확보 체계를 마련하고, 신종 유형 역시 실제로 처벌로 이어진다는 메시지를 분명히 전달해야 한다”고 말했다.
임송수 이찬희 기자 songsta@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사