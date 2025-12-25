올겨울 최강 한파… 주말까지 ‘꽁꽁’
차가운 대륙고기압 확장 영향
전국 대부분 지역에 한파특보
대한민국이 꽁꽁 얼어붙었다. 전국 대부분 지역에 한파특보가 발령된 가운데 주말까지 영하 10도 안팎의 한파가 기승을 부릴 전망이다. 서울의 경우 26일 아침 체감기온이 -19도까지 떨어져 올겨울 들어 가장 추울 것으로 예보됐다.
기상청은 25일 오후 9시 기준 서울·대구 전역에 한파주의보를 발령했다. 경기·강원·충북·경북 등에도 대부분 지역에 한파주의보가 내려졌다. 경기 연천·포천·가평·파주와 강원 북부, 충북 제천, 경북 북동 산지에는 이보다 한 단계 높은 한파경보가 발령됐다. 한파경보가 발령된 건 올겨울 들어 처음이다. 한파주의보는 아침 최저기온이 전날보다 10도 이상(한파경보는 15도 이상) 하강해 3도 이하이면서 평년값보다 3도 이상 낮을 것으로 예상되는 경우에 발령된다.
전국의 26일 아침 최저기온은 25일보다 최대 10도 안팎 떨어진 -17도에서 -3도로 예보됐다. 서울의 아침 최저기온은 -12도로 올겨울 들어 가장 추운 날씨를 기록할 것으로 관측된다. 강한 바람이 동반된 탓에 서울의 아침 최저 체감온도는 -19도까지 떨어질 전망이다. 경기북부 -16도, 대구·강원·세종 -12도 등 전국적으로 아침 최저기온이 영하권을 기록할 것으로 예상된다. 낮에도 영하권의 강추위가 이어질 전망이다.
최강 한파의 원인은 북서쪽에서 차가운 대륙고기압이 확장한 데다 밤사이 복사 냉각이 더해지면서 기온이 크게 떨어졌기 때문이다. 기상청 관계자는 “겨울철에는 북서쪽에서 따뜻한 공기와 찬 공기가 번갈아 남하하는 삼한사온 현상이 나타난다”며 “대륙고기압이 확장할 때 기온이 급히 떨어지고, 고기압이 약화하면 다시 풀리는 과정이 반복된다”고 말했다.
이번 강추위는 주말이 지난 29일 오전부터 누그러지겠지만 추운 날씨는 계속될 전망이다. 기상청 관계자는 “해안 지역은 바람이 많이 불어 체감온도는 더욱 낮아 추울 것”이라며 “급격한 기온 변화와 낮은 기온으로 인해 체온 유지에 각별히 유의해야 한다”고 당부했다.
유경진 기자 ykj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사