내로남불 김정은… 8700t급 핵잠 과시하며 韓핵잠 맹비난

“조선반도 불안 조장 공격적 행위”

핵대결 부각 핵무력 정당화 의도

러시아 소형원자로 장착 가능성

외형 완성 2~3년내 전력화 관측

김정은 북한 국무위원장이 8700t급 핵동력전략유도탄잠수함 건조 사업을 현지 지도했다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. 김 위원장은 한국의 핵추진잠수함 도입을 “공격적 행위”라고 비난하며 핵무력 정당화에 나섰다. 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 한국의 핵추진잠수함 도입을 “공격적 행위”라고 비난하면서 자신들이 개발 중인 8700t급 핵잠수함을 공개했다. ‘핵잠 대 핵잠’ 구도를 내세우며 비핵화 불가 원칙을 부각하려는 의도다. 북한은 당분간 핵무력 정당화 행보를 이어갈 것으로 전망된다.



북한 노동신문은 25일 김 위원장이 8700t급 핵동력전략유도탄잠수함 건조 사업을 현지에서 지도했다고 보도했다. 김 위원장은 이 자리에서 “최근 서울의 청탁으로 워싱턴과 합의된 한국의 핵잠수함 개발 계획은 조선반도 지역의 불안정을 더욱 야기시키게 될 것”이라고 말했다. 또 “우리 국가의 안전과 해상 주권을 엄중히 침해하는 공격적인 행위”라며 “반드시 대응해야 할 안전 위협”이라고 경고했다.



김 위원장이 한·미 협력을 지적한 것은 맞대결 구도를 부각해 핵무력 확보를 정당화하려는 목적으로 해석된다. 북한은 전날 김 위원장 참관하에 동해상에서 신형 고공장거리반항공미사일 시험발사도 진행했다. 최근 북한 공군 80주년 행사에서 공개한 미사일로, 비행 성능을 시험한 것으로 추정된다. 북한 국방성은 미국 핵잠수함인 그린빌함의 부산항 입항에 대해서도 “엄중한 정세 불안정 행위”라는 대변인 명의 담화를 냈다.



홍민 통일연구원 선임연구위원은 “한·미의 핵잠수함 추진, 그린빌함 입항 등 해상 전략자산과 관련한 움직임의 대응 성격”이라며 “핵무기 고도화와 해군 핵무장화를 정당화하는 기회로 활용하는 것”이라고 해석했다.



북한이 이날 공개한 핵잠수함은 지난 3월 첫 공개 때보다 외형상 상당한 진척을 이룬 것으로 평가된다. 홍 선임연구위원은 “3월 공개 때는 도장이 안 된 상태로 하단부만 보여줬는데, 지금은 원자로부터 터빈까지 장착했고 블록도 용접을 끝냈다”고 평가했다. 9개월 만에 각종 장비를 투입하고 외관까지 완성할 정도로 개발이 빠르게 이뤄졌다는 것이다. 일각에선 러시아로부터 소형 원자로 등 기술 이전이 있었을 가능성도 제기된다.



탐지가 어려운 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 탑재도 가능할 것으로 추정된다. 신종우 한국국방안보포럼 사무총장은 “대형 SLBM 탑재가 가능하게 설계됐다”며 “좌우 5기씩 총 10기를 탑재할 수 있는 것으로 보인다”고 말했다. 아직 시험발사가 이뤄지지 않은 북극성 4·5형 또는 지난 10월 국방발전 2025 전시회에서 공개한 신형 북극성을 탑재할 가능성도 제기된다.



전문가들은 계통 연결 실험, 핵연료 장전, 시운전 등의 단계가 남았지만 이르면 2~3년 내로 전력화가 이뤄질 수 있다는 분석도 내놨다. 북한은 핵잠수함 개발에 속도를 높이면서 추가 건조와 수중 비밀병기 연구도 예고했다.



박준상 기자 junwith@kmib.co.kr



