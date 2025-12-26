잇단 의혹에 제보자 단톡방 공개한 김병기… “자숙이 우선”

金 “교묘한 언술로 공익제보자 행세”

의혹 제기에 직접 폭로전 뛰어들어

당내선 “국민 보시기에 어떨지 걱정”

김병기 더불어민주당 원내대표가 지난 24일 국회에서 대한항공 서귀포칼호텔 숙박권 수수와 공항 의전 논란 등 사생활 의혹에 관해 해명하고 원내대표실로 돌아가고 있다. 이병주 기자

김병기 더불어민주당 원내대표가 자신에 대한 비위 의혹을 제기한 전 보좌진들의 단체 대화방 내역을 공개하며 맞대응에 나섰다. 과거 함께 근무했던 보좌진들이 사생활 관련 의혹을 연일 제기하자 자신도 직접 폭로전에 뛰어든 것이다. 당내에선 원내 사령탑의 리더십에 대한 우려와 함께 “자숙이 우선”이라는 지적도 제기됐다.



김 원내대표는 25일 페이스북에 “국민의 상식과 눈높이에 미치지 못한 처신이 있었다면 그 책임은 온전히 제 몫”이라며 “공직자로서 스스로를 성찰하고, 같은 우가 반복되지 않도록 하겠다”고 밝혔다. 대한항공 측으로부터 호텔 고급 객실 숙박권, 가족 의전 등을 제공받았다는 의혹이 최근 불거진 데 따른 것이다. 전날에는 민주당 의원들이 모인 텔레그램 단체 대화방에 “심려를 끼쳐 송구하다”고 사과했다.



동시에 역공에도 나섰다. 김 원내대표는 보좌진 단체방에서 오간 대화 캡처본을 공개하면서 “(지난해) 12월 4일 6명의 보좌직원들이 만든 ‘여의도 맛도리’라는 비밀 대화방을 알게 됐다. 내란을 희화화하고, 여성 구의원을 도촬해 성희롱하고, 차마 입에 담기 어려운 말로 처와 가족을 난도질하고 있었다”고 주장했다. 이어 “지금 그들은 교묘한 언술로 공익제보자 행세를 하고 있다”며 “부디 직접 보고 판단해 달라”고 덧붙였다.



당내에서는 그러나 김 원내대표 관련 여러 의혹 제기가 수개월째 지속되는 상황에 대한 우려의 목소리가 작지 않다. 실제 김 원내대표는 원내 선거를 치른 지난 6월부터 자녀의 취업 및 대학 편입 과정 특혜 의혹, 쿠팡 임원과의 식사 회동, 대한항공 편의 제공 의혹 등을 연이어 받아 왔다.



‘진흙탕 싸움’으로 비화한 현 상황이 국민적 눈높이에 맞지 않는다는 공개적 비판도 내부에서 제기됐다. 박지원 의원은 이날 라디오에서 “김 원내대표께서 부적절한 행동을 한 것에 대해 이미 사과를 했지만, 더 자숙해야 된다고 생각한다”며 “(의원과) 보좌진과의 갈등 문제는 정치권에 항상 있지만, 그것을 탓하기 전에 의원 본인이 어떤 처신을 했는지 국회의원 전체가 반성의 계기를 가졌으면 좋겠다”고 밝혔다.



당내 핵심 인사들이 잇달아 구설에 오른 상황이 여권 전체에 부담이 된다는 지적도 나온다. 조용술 국민의힘 대변인은 “여당 최고 실세 중 청탁금지법 논란에서 자유로운 인사를 찾기 어려운 실정”이라고 말했다. 한동훈 전 대표도 “이해관계자가 공직자에게 ‘잘 모시려고’ 부당한 이익을 주는 것이 바로 뇌물의 정의”라며 “이런 원내대표 안 자르고 ‘잘 모시는’ 더불어민주당은 더불어뇌물당인가”라고 비판했다.



한 민주당 다선 의원은 “본인들은 답답하니 적극 해명을 하겠지만 국민 보시기에 어떨지 걱정이다. 최민희·장경태 의원 건도 그렇고 김 원내대표 건도 마찬가지”라며 “이슬비일지라도 (여권에는) 좋지 않은 게 사실”이라고 말했다.



송경모 기자 ssong@kmib.co.kr



